KGHM zadowolony z III kwartału

Sytuacja KGHM w trzecim kwartale tego roku daje powody do optymizmu; czynniki makroekonomiczne mocno nam sprzyjają - powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes KGHM Polska Miedź.

Prezes we wtorek, podczas konferencji prasowej w siedzibie miedziowej spółki w Lubinie, podkreślił, że trzeci kwartał daje powody do optymizmu.

Pytany o dywidendę w przyszłym roku, podkreślił, że KGHM chciałby w miarę możliwości pozostać spółką dywidendową.

Ja jako przedstawiciel zarządu mogę tylko rekomendować pewne rozwiązania. Udało nam się wypłacić dywidendę za 2016 r., z czego się cieszę. Makroekonomiczne otocznie nam sprzyja w 2017 r., więc mam nadzieję, w miarę możliwości, na wypłatę dywidendy w następnym roku. Koniec, końców to walne podejmuje decyzje w tej kwestii - mówił.

Prezes powiedział również, że jego zdaniem podatek od kopalin powinien być odprowadzany w Polsce.

On istnieje we wszystkich w zasadzie krajach, w których prowadzi się wydobycie. Kwestią jest tylko formuła. My mamy formułę, która jest najdalej idącym rozwiązaniem, jeśli chodzi o rozwiązania fiskalne, więc każda decyzja zmieniająca tę formułę, będzie dla nas korzystna - powiedział prezes.