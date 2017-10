Tylko jednej transakcji na milion dokonują oszuści

Polska bankowość elektroniczna należy do najbezpieczniejszych w Europie – na milion transakcji tylko jedna jest nieuprawniona, czyli przeprowadzona przez przestępców – wynika z dyskusji w trakcie Forum CyberSec 2017 w Krakowie

Jednym z największych problemów, jakie mają obecnie instytucje finansowe, jest zapewnienie bezpieczeństwa systemów, transakcji oraz klientów. Polskie banki całkiem nieźle dają sobie z tym radę.

Istnieją zagrożenia, ale należy podkreślić fakt, że bankowość polska jest bezpieczna. Jeśli spojrzeć na statystyki, to okazuje się, że w sektorze bankowym mamy 1 nieuprawnioną transakcję na milion . Jeśli spojrzeć na kwoty – to okazuje się, że wartość tych nieuprawnionych transakcji wynosi 0,05 pkt bazowego - czyli 0,0005 proc. - wszystkich transakcji. Wynika to stąd, że banki ciągle inwestują w najnowocześniejsze systemy i zatrudniają najwyższej klasy specjalistów odpowiadających za IT, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem związanym z technologią IT – powiedział Grzegorz Jasiulewicz, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Elektronicznego w Alior Banku, w trakcie debaty o cyberbezpieczeństwie w sektorze finansowym w trakcie Forum CyberSec2017.