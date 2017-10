REIT-y potrzebne od zaraz

Nie należy zwlekać, trzeba umożliwić tworzenie polskich REIT-ów mieszkaniowych, a później objąć ustawą także inne segmenty rynku w najszybszym właściwym terminie - poinformował PAP Biznes wiceprezes BGK Nieruchomości Włodzimierz Stasiak

Jego zdaniem proponowany zakres ustawy nie został jeszcze przesądzony.

W drugiej połowie września MF poinformował, że została podjęta decyzja, iż REIT-y będą mogły być prowadzone tylko w formule mieszkaniowej. Dodatkowo, ustawa o REIT-ach, wbrew wcześniejszym planom Ministerstwa Finansów, prawdopodobnie nie wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

„Na początku ustawa o REIT-ach nie miała obejmować nieruchomości mieszkaniowych. Brałem udział w debacie publicznej na ten temat i postulowałem włączenie do niej segmentu mieszkaniowego. Dlatego cieszy mnie, że został nią objęty - powiedział PAP Biznes wiceprezes BGK Nieruchomości.

Ministerstwo finansów podjęło decyzję o wyłączeniu z ustawy innych segmentów nieruchomości na podstawie swojej oceny sytuacji, ale pewnie też uwzględniając stanowisko Narodowego Banku Polskiego, według którego status rynkowy pozostałych segmentów nieruchomości nie jest obecnie właściwy, a co za tym idzie nie jest to dobry moment, aby mogły one zostać objęte ustawą o REIT-ach - dodał.