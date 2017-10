TRZECIE WYDANIE ROCZNIKA „POLSKI KOMPAS” !

Uroczysta inauguracja nowego wydania „Polskiego Kompasu - rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” związana jest już tradycyjnie z przyznaniem przez redakcję „Gazety Bankowej” corocznych nagród i wyróżnień – Polskich Kompasów. Gala promująca wyjątkową publikację najstarszego magazynu ekonomicznego w Polsce odbędzie się w środę w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Relacja na żywo od godz. 19.00 w telewizji wPolsce.pl oraz na facebookowym profilu wGospodarce.pl.

Redakcja „Gazety Bankowej” trzy lata temu powróciła do swoich przedwojennych tradycji i podjęła się przygotowania corocznego podsumowania stanu gospodarki, przeglądu instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, a także spółek notowanych na GPW i zgłoszonych w UKNF. W tym roku ukaże się trzecie wydanie, którego premiera odbędzie się na gali „Polskiego Kompasu”. Gościem honorowym spotkania będzie Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów, a podczas uroczystości wręczone zostaną statuetki Polskich Kompasów.

Publikacja „Polski Kompas” ujrzała po raz pierwszy światło dzienne w kwietniu 1922 roku. Projekt powstał z inicjatywy Związku Banków we Lwowie, do którego należała wówczas „Gazeta Bankowa”. Do 1939 r. „Polski Kompas” ukazywał się regularnie co roku, obejmował wszystkie spółki akcyjne i instytucje finansowe, działające wtedy na terenie Polski. Był to rocznik, który jako jedyne medium w czasach II RP, wskazywał kierunki rozwoju polskiej gospodarki, był doskonałym narzędziem do pracy dla wszystkich polskich przedsiębiorców. Niestety, po zakończeniu II wojny światowej „Polski Kompas” nie wrócił już na polski rynek.

Wznowione przez „Gazetę Bankową” publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym.

W tym roku zaprosiliśmy do współtworzenia rocznika nie tylko dziennikarzy ekonomicznych i analityków polskiego rynku. Oddaliśmy łamy uczestnikom rynku finansowego - szefom przedsiębiorstw reprezentujących branże omawiane w poszczególnych działach, przedstawicielom największych spółek skarbu państwa, a także kreatorom zmian gospodarczych i architektom przepisów, przedstawicielom rządu – reprezentującym kluczowe resorty ściśle wpływające na polską gospodarkę – mówi redaktor naczelny „Gazety Bankowej”, Maciej Wośko.

Publikacja obejmuje zestawienia firm notowanych na warszawskim parkiecie oraz podmioty zarejestrowane w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, a także analizy i trendy przedstawione przez członków Rady Programowej i dziennikarzy „Gazety Bankowej”. Tegoroczne wydanie rozpoczynają felietony dotyczące kierunków rozwoju polskiej gospodarki sygnowane przez premier Beatę Szydło – uhonorowaną rok temu nagrodą Polskiego Kompasu 2016, wicepremierów: Mateusza Morawieckiego, Piotra Glińskiego i Jarosława Gowina, a także prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego i przewodniczącego Rady Giełdy Papierów Wartościowych, Wojciecha Nagela.

Wśród autorów publikacji na łamach „Polskiego Kompasu 2017” są m.in. prezesi kluczowych spółek z udziałem Skarbu Państwa, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, ministrowie, eksperci i przedstawiciele organizacji branżowych. Jak zapowiada redakcja – lektura tegorocznego „Kompasu” pozwoli zdiagnozować zarówno bieżący stan polskiej gospodarki, jak i ocenić szanse i wyzwania, jakie stoją przed rynkiem finansowym i liderami polskiej ekonomii.

W uroczystej gali 11 października w siedzibie GPW wezmą udział przedstawiciele najważniejszych instytucji państwowych w kraju, instytucji finansowych, banków, eksperci z branż kluczowych dla polskiej gospodarki, a także najlepsi menedżerowie polskiego biznesu. Wielu z nich jest w tym roku autorami publikacji na łamach „Polskiego Kompasu”.

Wersja drukowana „Polskiego Kompasu” ukaże się w limitowanym nakładzie, trafiając do najważniejszych osób w Polsce. Wersja elektroniczna będzie dostępna do pobrania od 12 października na portalu www.gb.pl oraz w aplikacji „Gazety Bankowej” w App Store i Google Play. Artykuły ukazywać się będą też sukcesywnie na portalu www.wGospodarce.pl w specjalnie utworzonej w tym celu zakładce tematycznej.

Relacja na żywo z gali „Polskiego Kompasu 2017” na www.wPolsce.pl oraz na profilu FB portalu wGospodarce.pl - www.facebook.com/wGospodarce.