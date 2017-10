Polskie Kompasy dla Energii, PZU Zdrowie i PKN Orlen

To, co łączy wszystkie firmy, które otrzymały nagrody Polskiego Kompasu 2017 , to imponujące wyniki, jakie osiągnęły w tym roku. Ale nie byłoby tych rezultatów, gdyby nie dodatkowe wysiłki przedstawicieli firm na rzecz zwiększenia wartości zarządzanych przez nie spółek.

Grupa Energa

Laureatem Polskiego Kompasu 2017 została Grupa Energa. Została nagrodzona za podjęcie wysiłku na rzecz porządkowania i determinację w naprawianiu systemu obsługi klientów i szkód powstałych nie tylko po katastrofach naturalnych oraz wyników jednej z najważniejszych giełdowych spółek Skarbu Państwa

Mimo trudnego otoczenia zewnętrznego Energa osiąga w 2017 wyraźnie lepsze wyniki niż rok wcześniej. W pierwszej połowie roku Energa osiągnęła 5,2 mld zł przychodów - o 5 proc. więcej niż rok wcześniej i wypracowała zysk netto w wysokości 488 mln zł - o 34 proc. wyższy od oczyszczonego z odpisów wyniku roku ubiegłego. Produkcja energii elektrycznej brutto w Grupie Energa wzrosła o 31 proc. r/r. Te wyniki to w dużej mierze zasługa jej lidera, Daniela Obajtka.

Wzrost cen akcji spółki oraz odbudowa zaufania inwestorów do Grupy Energa to niewątpliwie zasługa Daniela Obajtka i jego zespołu. Równie znaczącą zasługą jest zainicjowanie procesu porządkowania zawartych w poprzednich latach umów na tzw. zielone certyfikaty. Zgodnie z wyliczeniami Grupy, Energa w samym tylko 2018 roku zaoszczędzi ok. 110 milionów złotych, a w ciągu najbliższych kilkunastu lat ponad 2 miliardy złotych.

Jeżeli chodzi o finanse to jeszcze nie jest ostatnie słowo - mówił prezes Grupy Energa i dodawał - Do 2025 roku zainwestujemy ok. 20 mld złotych. Mamy zadanie budowania siły grupy i bezpieczeństwa energetycznego państwa. Działajmy tak byśmy mogli zawsze sobie powiedzieć - zrobiłem dużo i zrobię jeszcze więcej podsumował Daniel Obajtek

PZU Zdrowie

Polski Kompas 2017 trafił także do PZU Zdrowie, która funkcjonuje w strukturach Grupy PZU od 2015 roku. Nagroda została przyznana za stworzenie w ramach grupy ubezpieczeniowej firmy, która pomaga Polakom wygodnie zadbać o rzecz najcenniejszą – czyli zdrowie.

Spółka współpracuje z 2000 placówek medycznych, w tym posiada 50 własnych placówek w ponad 500 miastach w Polsce. Klienci firmy mogą skorzystać z około 35 specjalizacji lekarskich oraz nawet 400 badań diagnostycznych, w zależności od wybranego pakietu ubezpieczenia. PZU Zdrowie współpracuje także z prawie 7000 aptek w całej Polsce, oferuje również prywatne leczenie szpitalne, bez konieczności długiego oczekiwania na badania i operacje. Liczba klientów PZU Zdrowie sięga już ponad 1,4 miliona.

PKN Orlen

Również PKN Orlen otrzymał nagrodę Polski Kompas 2017. Ten polski gigant paliwowy w tym roku zaskoczył wszystkich imponującymi wynikami, odważnymi inwestycjami w innowacje oraz konsekwencją w budowie pozycji lidera w branży paliwowej w tej części Europy. Pośród największych spółek Skarbu Państwa w I półroczu 2017 PKN Orlen, osiągnął najlepszy wynik - aż 3,5 mld zł zysku netto – jest to wynik o 78 procent lepszy od osiągniętego rok temu w analogicznym okresie. Koncern odnotował wzrost sprzedaży paliw aż o ponad 10 proc., w tym oleju napędowego o ponad 20 proc. Wartość rynkowa szacowana na podstawie kursu akcji jest najwyższa w historii i wynosi obecnie 53,3 mld. zł.

To czyni Orlen nie tylko liderem w tej części Europy, ale sprawia, że firma znalazła się na 43 miejscu wśród koncernów energetycznych na świecie. Tylko w ciągu ostatniego roku awansowała aż o 15 pozycji. Orlen zarządza 6 rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie.