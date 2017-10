Polski Kompas 2017: Specjalne wyróżnienie dla Patryka Jakiego

Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości, za swoją walkę z przestępczą reprywatyzację, otrzymał Polski Kompas 2017 - wyróżnienie specjalne od redakcji Gazety Bankowej

Dla rozwoju gospodarki, dla uczciwości obrotu gospodarczego, dla – tak ważnego dzisiaj - poczucia bezpieczeństwa obywateli – poza prowadzonym przez resort finansów uszczelnieniem systemu podatkowego - konieczna jest zdecydowana walka z mafiami. Nie tylko mafiami podatkowymi. Także z tymi, którzy okradają nie tylko państwo, ale też zwykłych obywateli.

Twarzą tej walki jest obecnie wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Ostatni rok w dużej mierze poświęcił on wyjaśnieniu mechanizmów reprywatyzacyjnych w stolicy. Był pomysłodawcą i jest przewodniczącym komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji, która stała się narzędziem do walki z mafią reprywatyzacyjną.

Wiceminister dziękując za wyróżnienie przytoczył historię, która przydarzyła mu się już gdy zaczął pracę w komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji - pewna kobieta będąca jedną z poszkodowanych przez tzw. handlarzy roszczeń opisała, iż od kilkudziesięciu lat ona i jej sąsiedzi żyli w strachu, że zostaną wyrzuceni ze swojej kamienicy. Teraz jednak to przestępcy mogą się bać wymiaru sprawiedliwości a uczciwi mieszkańcy kamienic mogą spać spokojnie. To nie jest nagroda dla mnie to nagroda dla tych, którzy walczą z nieuczciwą reprywatyzacją - powiedział Jaki odbierając nagrodę i dodawał - Praca komisji pokazuje, że państwo polskie potrafi się podnieść i wygrywać z nieuczciwością.