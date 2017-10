Korekta prognozy MFW: dług publiczny w dół

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę deficytu sektora finansów publicznych Polski w 2017 r. do 2,7 proc. z 2,9 proc. PKB, a w prognozie na 2018 r. podwyższył do 2,7 proc. z 2,6 proc. PKB - wynika z październikowego monitora fiskalnego. W nowej prognozie MFW obniżył też ścieżkę długu publicznego.

W porównaniu z kwietniowym raportem, MFW obniżył prognozowaną ścieżkę długu publicznego Polski w relacji do PKB. Saldo pierwotne finansów publicznych, tj. po usunięciu kosztów obsługi długu publicznego, pozostaje ujemne w perspektywie kilkuletniej.

To nie jest największa korekta. Dla pozostałych krajów naszego regionu MFW dokonał większych w prognozach. W Rumunii MFW obniżył prognozę deficytu w 2017 r. o 0,7 pkt. proc. do 3 proc. PKB, a w 2018 r. podwyższyli o 0,5 pkt. proc. do 4,4 proc. PKB.

Ekonomiści prognozują, że w kolejnych latach nadwyżkę w sektorze finansów publicznych odnotują Czechy - 0,5 proc. PKB w 2017 r. i 0,6 proc. PKB w 2018 r. (wcześniej prognozowali deficyt 0,2 proc. PKB w 2017 r. i równowagę w 2018 r.).

Warto odnotować, że w kwietniu MFW również dokonywał większych korekt dla pozostałych krajów regionu, niż dla Polski. Oznacza to, że Polska gospodarka nie jest tak nieprzewidywalna, jak niektórzy próbują nam wmówic.

MW, PAP Biznes