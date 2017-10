Beata Szydło: Ze wzrostu gospodarczego powinien korzystać każdy Polak

Dla polskiego rządu ważne jest, aby program gospodarczy przekładał się na życie każdej rodziny i żeby każdy Polak był beneficjentem wzrostu PKB – powiedziała premier Beata Szydło, otwierając galę „Polskiego Kompasu”.

Polski Kompas to wyjątkowe wydawnictwo, rocznik nawiązujący tradycją do powstającego w II Rzeczpospolitej „Polskiego Kompasu”, którego wydawanie zainicjował ówcześnie Związek Banków we Lwowie. Trzy lata temu redakcja Gazety Bankowej powróciła do tej tradycji i dziś inaugurujemy kolejne wydanie Polskiego Kompasu.

Jestem zaszczycona, że ponownie mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Rok temu powiedziałam, że chciałabym, aby ten kompas prowadził rząd w dobrym kierunku, wyznaczonym przez Polaków podczas wyborów. Dzisiaj mogę powiedzieć, ze łódź, którą płynie biało-czerwona drużyna, podąża właśnie wg tego kompasu – powiedziała premier Beata Szydło, otwierając galę Polskiego Kompasu.

Polski Kompas to nie tylko wydawnictwo, ale także nagrody, jakie redakcja Gazety Bankowej przyznaje ludziom i firmom, których wkład w rozwój gospodarki jest wyjątkowy. Rok temu nagrodę specjalną – złoty Polski Kompas – otrzymała właśnie premier Beata Szydło.

W ubiegłym roku priorytetem rządu był program 500+, program prorodzinny, który jednak był również programem gospodarczym, ponieważ umożliwił poruszenie koła gospodarki. W tym roku priorytetem jest gospodarka. Siedzący tutaj Mateusz Morawiecki jest ojcem chrzestnym i wykonawcą tego projektu. Ogromne brawa należą mu się za wyniki gospodarcze, które nas bardzo cieszą – powiedziała Beata Szydło.

Jak powiedziała, działalność Mateusza Morawieckiego pokazuje, co może zrobić człowiek, który ma mądry plan, jest zdeterminowany i potrafi zbudować drużynę. Podziękowała także innym ministrom, którzy są częścią biało-czerwonej drużyny i którzy dokładają swoją cegiełkę.