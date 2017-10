W Polsce jak najwięcej polskiej gospodarki

Chcemy, aby serce świata w coraz większym stopniu biło w Polsce pod względem rozwojowym, innowacyjnym i gospodarczym – powiedział Mateusz Morawiecki, odbierając złoty Polski Kompas podczas dzisiejszej gali.

Polski Kompas to wyjątkowe wydawnictwo, rocznik nawiązujący tradycją do powstającego w II Rzeczpospolitej „Polskiego Kompasu”, którego wydawanie zainicjował ówcześnie Związek Banków we Lwowie. Trzy lata temu redakcja Gazety Bankowej powróciła do tej tradycji i właśnie zainaugurowała trzecią edycję kompasu. Polski Kompas to jednak także nagrody, które redakcja Gazety Bankowej przyznaje ludziom i firmom, którzy mają największy wpływ na gospodarkę.

W tym roku laureatem nagrody specjalnej – złotego Polskiego Kompasu – został Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister finansów i rozwoju.

Chcemy, aby polska gospodarka jak najlepiej się rozwijała. Ale dla nas najlepszy rozwój to taki, w którym gospodarka nie działa w oderwaniu od zwykłego człowieka. I tego zwykłego człowieka wzięliśmy na kompas i staramy się tak działać, aby gospodarka pracowała na korzyść tego zwykłego człowieka – powiedział Mateusz Morawiecki, odbierając złoty Polski Kompas.

Przyznał, że jest wiele rzeczy, które trudno zmienić po latach trwania w systemie, jaki wprowadzano w Polsce w 1989 r.

Do pożądanych celów wiodą trudne ścieżki. Jest wiele rzeczy, trudnych do odkręcenia, jedną z nich, może najtrudniejszą, jest struktura własności polskiej gospodarki. Naszym celem jest, aby w gospodarce w Polsce było jak najwięcej polskiej gospodarki. Zależy nam więc, aby mali przedsiębiorcy jak najszybciej rośli i dlatego chcemy ich spierać – powiedział.

Zapewnił, że rząd będzie starał się ułatwić życie małym przedsiębiorcom. I jednocześnie zwrócił uwagę, jak wielkie znaczenie ma wsparcie państwa dla firm.

Sukces Orlenu jest przykładem tego, co się dzieje, kiedy państwa wspierają swoje firmy. Tego sukcesu by nie było, gdyby nie walka z mafią VAT-owską i gdyby nie działania wielu ludzi, którzy przywracają konkurencyjność na rynkach. Bo przecież przestępczość VAT-owska to nie tylko kradzież pieniędzy w biały dzień, ale także wypaczenie konkurencji miedzy firmami – powiedział Morawiecki.

Przypomniał, że zrealizowana przez ten rząd reforma służb skarbowych i utworzenia KAS zostało przygotowane już w 2007 r., ale wówczas nie weszła w życie. Dodał, że liczy, że wysiłki rządu sprawią, że Polska będzie odgrywać coraz większe znaczenie w świecie.