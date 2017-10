Tego jeszcze na rynku pracy nie było!

Od maja widać trend, który pogłębia się z każdym kolejnym miesiącem. Chodzi o niższe bezrobocie wśród kobiet niż wśród mężczyzn.

Głównym powodem obniżenia bezrobocia kobiet w stosunku do mężczyzn w ostatnich latach był wzrost zatrudnienia kobiet. Za jej zmiany odpowiada czynnik popytowy, czyli zatrudnienie, i podażowy — liczba dostępnych rąk do pracy. Krajowe bezrobocie od dłuższego czasu ciągnęła w dół strona popytowa. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale w przypadku kobiet efekt jest mocniejszy – czytamy na stronach Pulsu Biznesu.