Ustawa reprywatyzacyjna nie będzie problemem dla budżetu

Koszt ustawy reprywatyzacyjnej nie będzie istotnym problemem dla budżetu, projekt był konsultowany - poinformował w czwartek wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.

Wiceminister sprawiedliwości, szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji Patryk Jaki powiedział w czwartek, że projekt „dużej” ustawy reprywatyzacyjnej ma wsparcie premier Beaty Szydło. Jak dodał koszt zmian to od 15 do 20 mld zł.

Morawiecki był pytany podczas czwartkowej konferencji prasowej, czy zna koszt propozycji przedstawionej przez Jakiego i czy projekt był z nim konsultowany. Morawiecki powiedział, że zna projekt.

To było konsultowane na tym etapie również. Jeśli decyzja polityczna - bo jest to bardzo ważna decyzja polityczna - będzie ostatecznie pozytywna, to z punktu widzenia kosztowego to nie będzie jakimś istotnym problemem, niemożliwym do zaadresowania w ramach budżetu - powiedział wicepremier.