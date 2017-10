Za niska inflacja dla RPP

Dzisiejsza publikacja GUS potwierdziła, że wrzesień br. był trzecim z rzędu miesiącem przyspieszania inflacji w Polsce – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. GUS poinformował, że we wrześniu wzrost cen towarów i usług wyniósł 2,2 proc.

GUS podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2017 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,4 proc. (w tym towarów – o 0,6 proc., przy spadku cen usług – o 0,2 proc.).

W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 0,5 proc.), odzieży i obuwia (o 2,1 proc.), w zakresie transportu (o 1,0 proc.) oraz mieszkania (o 0,3 proc.) - podał GUS w komunikacie.

Struktura wskaźnika CPI jest tym samym pewną niespodzianką, gdyż nie tylko wyższe ceny żywności i transportu przyczyniły się do jego ogólnego wzrostu. To z kolei oznacza, że również wskaźnik inflacji bazowej najprawdopodobniej wyraźnie przyspieszył. Wzrost cen paliw był pochodną wzrostu cen ropy naftowej na świecie i mocniejszego dolara, ceny żywności natomiast rosły w związku z mniejszą podażą warzyw, owoców, a także mięsa i produktów mlecznych. Wyższy niż zazwyczaj we wrześniu wzrost cen odzieży i obuwia, pomijając wprowadzanie do sklepów nowych kolekcji jesienno-zimowych, mógł wynikać z relatywnie gorszych niż w latach poprzednich warunków pogodowych – uważa Monika Kurtek.