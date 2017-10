Sensacja! UOKiK bada pięć sieci w sprawie cen masła

Na podstawie nowej ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej UOKiK prowadzi 12 postępowań, bada m.in. znaczny wzrost cen masła - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jedna z tych spraw dotyczy znacznego wzrostu cen masła. W październiku Urząd z własnej inicjatywy wszczął pięć postępowań wyjaśniających. Sprawdza działania znaczących sieci handlowych, takich jak: Lidl Polska, Jeronimo Martins, Tesco Polska, Auchan Polska, Carrefour Polska. Zaznaczono, że postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko jakiemukolwiek przedsiębiorcy. Urząd wystąpił do właścicieli sklepów o przesłanie korespondencji z dostawcami masła i czeka na odpowiedź.

Po analizie przesłanych materiałów będziemy mogli ustalić mechanizmy kształtowania stawek za masło oraz sprawdzić, czy sieci handlowe nie wykorzystują silnej pozycji negocjacyjnej do wpływania na wysokość cen - tłumaczy Niechciał.

To niejedyne postępowanie, które dotyczy żywności. Do urzędu wpłynęło też zawiadomienie dotyczące sytuacji na rynku skupu jabłek przemysłowych w okolicach Sandomierza. Pod koniec sierpnia, w ciągu zaledwie kilku godzin cena skupu owocu spadła o 20 groszy za kilogram. Według UOKiK podobna, nietypowa sytuacja mogła zdarzyć się również w innych częściach Polski.

Sprawa jest tym bardziej istotna, że powiat sandomierski, który jest drugim co do wielkości zagłębiem sadowniczym w Polsce, ucierpiał w tym roku z powodu przymrozków. Sprzedaż jabłek przemysłowych po zbyt niskich cenach mogłaby doprowadzić do powiększenia strat sadowników - oceniono.