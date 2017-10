Kiedy dane popłyną z szybkością 5G

Na przełomie roku przygotujemy strategię rozwoju w Polsce technologii 5G, która zostanie przedstawiona do dalszych prac - poinformował w czwartek w Sejmie dyrektor departamentu telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji Michał Połzun

W jego opinii temat wdrożenia w Polsce technologii 5G jest na tyle istotny, że strategia powinna być dokumentem rządowym.

Technologia 5G to kolejny etap w rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Pozwoli na wymianę danych znacznie szybszą, bardziej stabilną i uwzględniającą więcej urządzeń. W sieci 5G będą funkcjonowały nie tylko telefony, tablety i komputery, ale domy, samochody i inne urządzenia w przestrzeni publicznej, które współpracując ze sobą będą przekształcać całe sektory gospodarki - od transportu i energii po edukację, opiekę zdrowotną i produkcję.

5G daje daleko większe możliwości niż tylko usługi telefonii komórkowej - to także „internet rzeczy”, czyli wszelkiego typu zastosowania w biznesie, w nauce, w edukacji, również w obszarze miejskim, czy regionalnym, tam gdzie jakieś maszyny, urządzenia muszą się ze sobą komunikować.

W pracach nad przygotowaniem strategii rozwoju 5G pracują sygnatariusze porozumienia, jakie w czerwcu br. resort cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej Instytutu Łączności zawarli z przedstawicielami technicznych instytucji naukowych i firm z branży - przedstawiciele operatorów, dostawców infrastruktury, sprzętu i rozwiązań w zakresie telekomunikacji. Początkowo było ich 20, we wrześniu - jak mówił Michał Połzun - ich liczna się podwoiła.

W wywiadzie dla PAP z sierpnia szefowa resortu cyfryzacji Anna Streżyńska podkreśliła, że Polska jest w czołówce, jeśli chodzi o technologie komórkowe.

Błyskawicznie wdrażamy nowe rozwiązania, a one się bardzo szybko w Polsce upowszechniają - stwierdziła. Zwróciła też uwagę na to, że w Polsce technologie komórkowe uzupełniają braki w dostępie do szerokopasmowego internetu. Pomału ludzie już traktują szerokopasmowy internet komórkowy jako absolutny substytut stacjonarnego, przesiadają się ze stacjonarnego na komórkowy i nawet rezygnują ze stacjonarnego, co jest bardzo szybką, prostą drogą do budowy dobrej, wydajnej infrastruktury w obszarze całego kraju - oceniła i dodała, że ów wysiłek infrastrukturalny będzie stanowił bazę dla rozwiązań potrzebnych do 5G.

W komunikacie Komisji Europejskiej z lata ub. roku określono dwa główne cele dotyczące technologii 5G - do 2020 r. ma być zapewniona łączność 5G jako usługa komercyjna w co najmniej jednym dużym mieście kraju członkowskiego, a do 2025 r. kraje członkowskie mają zapewnić niezakłócony dostęp do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich i na wszystkich głównych szlakach komunikacyjnych.

SzSz(PAP)