Resort rozwoju szacuje niższą inflację w październiku

Inflacja wzrośnie w październiku do 2,1 proc. w ujęciu rocznym, natomiast w porównaniu do września ok. 0,4 proc. - szacuje Ministerstwo Rozwoju.

W ocenie MR w październiku br., w porównaniu z wrześniem, ceny powinny wzrosnąć około 0,4 proc., głównie ze względu na wzrost cen żywności, a także wzrost – choć wolniejszy – cen w transporcie. Wskutek czynników sezonowych wzrosnąć powinny także ceny odzieży i obuwia. Oczekujemy, że w październiku br. roczny wskaźnik inflacji będzie zbliżony do 2,1 proc. - poinformowało ministerstwo w komentarzu do danych GUS.

Według szacunków GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych wyniosły 2,2 proc. w ujęciu rocznym we wrześniu 2017 r. (wobec 1,8 proc. r/r w sierpniu). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,4 proc. we wrześniu. Największy wpływ na zmianę cen we wrześniu 2017 roku (w relacji do sierpnia) miał wzrost cen żywności (o 0,5 proc.), odzieży i obuwia (o 2,1 proc.), wzrost cen w zakresie transportu (o 1,0 proc.) oraz mieszkania (o 0,3 proc.), a także niższe ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 1,1 proc.).

Czytaj także: Za niska inflacja dla RPP

Na podst. ISBnews