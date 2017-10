Dobre biuro chętniej przyciągnie pracownika

Elementem walki o pracownika jest obecnie nowoczesne biuro oraz atrakcyjny wystrój wnętrz, który zapewni komfortową pracę. 80 proc. pracowników przed podpisaniem umowy zwraca uwagę na warunki, w jakich będzie pracować. Sytuacja na rynku nieruchomości sprawia, że pracodawcy mają w czym wybierać.

– W Warszawie wciąż powstaje wiele biurowców. Odsetek powierzchni dostarczanej na rynek jest nieznacznie mniejszy niż w zeszłym roku, a najemców, którzy szukają nowej siedziby, jest tyle samo. Możliwości negocjacyjne najemców są duże, przy czym zaczyna być już odczuwalny trend, że aby móc negocjować mocno, należy przedstawiać zwiększone zapotrzebowanie – wskazuje Kajetan Michalski, broker z Nuvalu Polska.

Z raportu Knight Frank wynika, że na koniec I półrocza 2017 roku całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Polsce przekroczyły 9,6 mln mkw. W Warszawie i kilku największych rynkach regionalnych w budowie pozostaje 1,9 mln mkw., z czego 600 tys. mkw. zostanie oddanych do użytku do końca 2017 roku. Na wysokim poziomie utrzymuje się też popyt. O ile w latach 2012–2014 było to ok. 960 tys. mkw. rocznie,o tyle od 2015 roku kształtuje się on na poziomie 1,3 mln mkw. Przy dużej konkurencji na rynku właściciele budynków stawiają na innowacyjne rozwiązania, m.in. proekologiczne.

– Deweloperzy wprowadzają udogodnienia dla rowerzystów i szereg rozwiązań, które ułatwiają pracownikom bytowanie w miejscu pracy i dają im lepsze samopoczucie – tłumaczy Michalski.

Firmy zwracają coraz większą uwagę na części wspólne, ułatwiające zespołową pracę, czy pomieszczenia, w których pracownik może się zrelaksować i nabrać sił do dalszej pracy. Tego typu podejście jest konieczne, ponieważ warunki pracy są dla kandydatów jednym z istotnym kryteriów wyboru pracodawcy. Z raportu Nuvalu „Czego nie wiesz o swoim biurze” wynika, że nawet 80 proc. kandydatów nie podpisuje umowy, zanim nie zobaczy miejsca pracy.

– Branżą, która prześciga się w pozyskaniu nowych pracowników, aranżując swoje biuro bardzo nowocześnie z przestrzenią socjalną, wypoczynkowa i relaksacyjną, jest branża IT. To ten sektor najbardziej skupia się na tym, żeby pozyskać pracownika wystrojem wnętrza. Pracownik może korzystać ze wszystkich stref, które są w stanie, w jakiś sposób zmienić jego pozycję pracy. W branży informatycznej, która jest trochę mniej formalna niż np. branża finansowa rzeczywiście, taki trend jest, ale pomału przekłada się też na inne branże – ocenia Monika Szawernowska, prezes zarządu pracowni architektonicznej Concept Space.

Każda strefa powinna zostać zaprojektowana zgodnie z przeznaczeniem. Strefa dla klientów powinna być efektowna i przyciągać uwagę, dobrze sprawdzą się odważne kolory. Miejsce pracy powinno być kolorystycznie wyciszone, a przestrzeń przedzielona meblami. Coraz częściej pracownicy zwracają uwagę na strefę relaksu.

– Mieliśmy informacje od klientów z branży IT, że pracownik w momencie rozmowy rekrutacyjnej chciał zobaczyć, jak wygląda biuro i jakie są przestrzenie nieformalne w tym biurze, z czego będzie mógł docelowo korzystać podczas swojej 8-, 10- czy nawet 12-godzinnej pracy – zaznacza Monika Szawernowska.

Nowoczesne biura wiążą się z wyższym czynszem. W Warszawie w zależności od położenia miesięczny koszt wynajęcia wynosi od 11 do ok. 24 euro za mkw. Na nieco mniejszych rynkach czynsz raczej nie przekracza 15 euro. Jak jednak przekonuje ekspert Nuvalu Polska, przeprowadzka może przynieść duże korzyści, nie tylko wizerunkowe. Nowe budynki budowane są z wykorzystaniem ekologicznych materiałów i technologii, to zaś zmniejsza zużycie mediów. Opłaty eksploatacyjne mogą być nawet o połowę mniejsze niż w starych biurowcach.

– Przenosiny z budynku o charakterze biurowym, mieszkalnego, typowego domu biurowego czy starszego technologicznie budynku będą w długim terminie rodziły optymalizacje finansowe. Poziomy czynszów za odpowiedni rodzaj usługi też są na określonym poziomie. Orientacyjny poziom czynszowy dla budynku, który zapewni nam wysoki komfort użytkowania i będzie przedstawiał bardzo racjonalną gospodarkę kosztami wspólnymi, to przedział pomiędzy 13–15 euro – wskazuje Michalski.

(Agencja Informacyjna Newseria)