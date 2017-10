Eurofighter wchodzi do gry

Eurofighter chce wziąć udział w przetargu na dostawę dla Polski samolotu wielozadaniowego, oferując swój Eurofighter Typhoon. Przewagę nad konkurentami ma zapewnić konsorcjum transfer technologii i stworzenie w Polsce miejsc pracy, poinformował szef marketingu Raffael Klaschka

Liczymy, że w we wdrażanym obecnie przez Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Strategicznym Przeglądzie Obronnym znalazło się zapotrzebowanie na samolot przewagi powietrznej. Polska flota samolotów starzeje się i samoloty takie, jak MIG-29 czy SU-22 niedługo mogą zostać zastąpione przez nowe maszyny. Chcemy być przygotowani na ten moment i gotowi, by wziąć udział w przetargu - powiedział Klaschka w rozmowie z ISBnews.

Jak poinformowało w środę MON, niejawna decyzja w sprawie implementacji rezultatów Strategicznego Przeglądu Obronnego 2016 (SPO) została już podpisana. Dokument zawiera konkretne zadania, rozdzielone dla poszczególnych części resortu obrony narodowej wraz z terminem ich wykonania, wynikające z wniosków wskazanych w niejawnym raporcie z SPO.

Konsorcjum Eurofighter zaoferowało Polsce wzięcie pod uwagę samolotu Eurofighter Typhoon podczas wrześniowych targów Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Samolot Eurofighter Typhoon dzięki swoim możliwościom może wykonać lepiej te same misje, co inne samoloty, ale potrzeba do ich wykonania mniej maszyn. Przykładowo może niszczyć w powietrzu cele niewidoczne dla pilota i zwalczać w tym samym czasie kilka zagrożeń jednocześnie. Dodatkowo może przebywać w powietrzu dłużej niż będące na wyposażeniu polskich sił powietrznych F-16 - podkreślił szef marketingu w rozmowie z ISBnews.