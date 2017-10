Przemysł stoczniowy: UE wciąż może być konkurencyjna

To co robi Polska jest doskonałym przykładem tego do czego zachęca UE. Chcemy to wspierać - mówił Ian Shepard, przedstawiciel Komisji Europejskiej podczas Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni.

Shepard wskazywał, iż „błękitna” ekonomia ma kilka sektorów jednak praktycznie we wszystkich mamy do czynienia z wzrostami. „Od kilku lat mamy do czynienia ze wzrostami w gospodarce morskiej Widać jednak różnice między np. UE a USA, gdzie zatrudnienie w przemyśle stoczniowym jest większe w Europie a z kolei mniejsze w USA. Jeśli jednak chodzi o turystykę nadmorską czy rzeczną to tutaj dane wyglądają podobnie” - mówił Shepard.

Shepard mówił jednak też o sytuacji na Dalekim Wschodzie. Stocznie z Chin są wciąż bardzo konkurencyjne względem tych z Europy, jednak obecnie ta konkurencyjność ma raczej charakter płacowy. W wypadku jakości wciąż dominuje Europa, w tym Polska. „Patrzymy na sytuację na Dalekim Wschodzie jeśli chodzi o przemysł stoczniowy ale sytuacja na tym odcinku jest niezwykle skomplikowana” - mówił Shepard wskazując, iż UE nie chce iść na konfrontację np. z Chinami ale za to europejskie stocznie mogą konkurować - i wygrywać - z Dalekim Wschodem pod względem zaawansowania technologicznego konstruowanych w naszych stoczniach statków.