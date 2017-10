Tarczyński kupi od Energi Obrót 39 tys. MWh prądu

Portfolio klientów biznesowych Energi Obrót powiększyło się o znanego, krajowego producenta wędlin: spółkę Tarczyński. Firmy podpisały umowę na sprzedaż energii elektrycznej na 2018 rok. To duży kontrakt, obejmujący wolumen 39 tys. MWh. Energia elektryczna zostanie dostarczona do trzech zakładów produkcyjnych klienta, w tym do jednego z najbardziej nowoczesnych w Europie – w Ujeźdźcu Małym k. Wrocławia.

Marka Tarczyński po raz pierwszy dołączyła do grona klientów biznesowych Energi Obrót. Obie firmy podjęły rozmowy handlowe na początku tego roku. Po wielomiesięcznych negocjacjach podpisały umowę, na mocy której Tarczyński zakupi od Energi Obrót 39 GWh energii elektrycznej. Zostanie ona dostarczona w przyszłym roku do zakładów przetwórstwa mięsnego, zlokalizowanych w dolnośląskim Ujeźdźcu Małym, lubuskiej Sławie i Bielsko-Białej.

Kontrakt z tak znanym producentem wędlin i dużym graczem na polskim rynku jest dla nas niemałym sukcesem. To ważny krok w pozyskiwaniu kontrahentów branży przetwórstwa mięsnego. Cieszymy się, że negocjacje przyniosły oczekiwany przez obie strony sukces. Nasi klienci zawsze mogą liczyć na partnerskie podejście do ich oczekiwań oraz na ofertę uszytą na miarę zarządzanych przez siebie biznesów. Gwarantujemy także najwyższe standardy obsługi. Cieszymy się z zaufania, jakim obdarzyła nas spółka Tarczyński. Choć to to pierwszy wspólny kontrakt, to dołożymy wszelkich starań, aby przerodził się w stałą współpracę – powiedział Błażej Krawczyszyn, wiceprezes Energi Obrót, zarządzający sprzedażą rynku biznesowego.

Firma Tarczyński jest znanym polskim producentem wędlin drobiowych i wieprzowych. Posiada trzy zakłady produkcyjne. Największy z nich, zlokalizowany w Ujeźdźcu Małym jest jednym z najnowocześniejszych zakładów produkcji wyrobów wędliniarskich w Europie. Poza rynkiem polskim spółka sprzedaje swoje produkty w 13 europejskich krajach, m. in. w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Holandii, Szwecji i Danii. W 2013 roku spółka zadebiutowała na rynku Giełdy Papierów Wartościowych uzyskując w wyniku emisji publicznej 45 mln zł.

Korzystając z uwolnienia rynku energii elektrycznej Tarczyński od kilku już lat kupuje energię na wolnym rynku. Dotychczas decyzję o wyborze sprzedawcy energii podejmowaliśmy pod koniec roku. W tym roku zorganizowaliśmy przetarg ofert na dostawę energii elektrycznej na rok 2018, w którym uczestniczyła również Energa – Obrót. Profesjonalnie przygotowana oferta i bardzo aktywne uczestnictwo przedstawiciela Spółki w procesie ostatecznego wyboru dostawcy energii spowodowało , że w przyszłym roku energię elektryczna dla naszych trzech zakładów na dobrych warunkach kupimy od Spółki Energa – Obrót – powiedział przedstawiciel firmy Tarczyński SA.

Energa Obrót sprzedaje energię elektryczną oraz gaz. Jej klientami są odbiorcy indywidualni, firmy oraz instytucje publiczne. Spółka prowadzi handel energią elektryczną na krajowym i międzynarodowym rynku hurtowym. Energa Obrót ma ponad 3 mln klientów, którym w 2016 roku sprzedała blisko 20 TWh energii elektrycznej. Każdy odbiorca biznesowy otoczony jest indywidualną opieką mobilnego przedstawiciela spółki, a współpraca dostosowana jest do konkretnych potrzeb klienta. Klienci biznesowi korzystają także z wyróżnionej w konkursie Lider Informatyki 2017 Computerworld Platformy Ofert Indeksowanych (POI) umożliwiającej zakup energii w wybranym przez siebie terminie. Platforma jest też źródłem informacji na temat aktualnych cen energii elektrycznej notowanych na Towarowej Giełdzie Energii.

Grupa Energa jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w produkcji własnej. Podstawowa działalność Grupy obejmuje dystrybucję, wytwarzanie oraz obrót energią elektryczną. Dostarcza i sprzedaje prąd ponad 3 mln klientów, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom.

Grupa Energa jest trzecim największym zintegrowanym operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) w Polsce pod względem wolumenu dostarczanej energii. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 185 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

MW