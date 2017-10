Bruksela rejteruje w sprawie Polski

W Brukseli nie dojdzie do debaty na temat praworządności w Polsce – podała na Twitterze Katarzyna Szymańska-Borginon, korespondentka Radia RMF FM.

Unijni ministrowie odpowiedzialni za sprawy europejskie mieli ponownie dyskutować o Polsce - w kontekście prowadzonej przez Komisję Europejską od początku 2016 roku procedury praworządności.

W pierwszej połowie roku ministerstwo gospodarki Niemiec zaproponowało, by wypłaty funduszy strukturalnych uzależnić od przestrzegania zasad praworządności. Jak podkreślał niedawno w Brukseli Jerzy Kwieciński, wiceminister rozwoju, propozycja karania krajów przez ograniczenie im dostępu do środków w nowym budżecie UE w związku z praworządnością nie ma podstaw traktatowych. Także komisarz UE ds. polityki regionalnej Corina Cretu wyraziła zastrzeżenia wobec łączenia praworządności z dostępem do środków z UE. Jej zdaniem rządy prawa i przestrzeganie europejskich wartości są ważne, ale obywatele nie powinni być karani za zachowanie rządu.

