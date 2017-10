Inflacja bazowa za zacieśnieniem polityki pieniężnej

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła we wrześniu 1,0 proc. w ujęciu rocznym wobec 0,7 proc. r/r w sierpniu 2017 r. - poinformował w komunikacie NBP.

NBP podał, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła we wrześniu 2,3 proc. w ujęciu rocznym wobec 1,9 proc. w sierpniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,5 proc. wobec 1,3 proc. w sierpniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,9 proc. wobec 1,7 proc. w sierpniu.

Roczna inflacja we wrześniu wyniosła 2,2 proc. w porównaniu do sierpnia, kiedy to wyniosła 1,8 proc. r/r.