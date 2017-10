Ustawa o broni - ostrzał WP z ostrej amunicji

Projekt zmian w ustawie o broni i amunicji jest wypracowany w ramach dyskusji środowisk prostrzeleckich, proobronnych, miłośników broni; jest to projekt w pewnym sensie obywatelski - oświadczył w piątek poseł Kukiz‘15 Bartosz Józwiak.

Poseł Józwiak odniósł się na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie do zarzutów pod adresem projektu o broni, jakie znalazły się w artykule Wirtualnej Polski pt. pt. „Projekt ustawy o broni dla Kukiz‘15 napisał lobbysta”.

Według portalu przyjęcie ustawy o broni złożony przez posłów Kukiz‘15 ma spowodować wzrost obrotów rynku broni o miliard złotych. WP dodała, że współautorem projektu jest Jarosław Lewandowski, naczelny pisma utrzymującego się z reklam tej branży. Według naszych informacji Lewandowski nie zarejestrował się jako lobbysta i przedstawia się jako szef stowarzyszenia, a do Sejmu wchodzi jako dziennikarz - pisze WP.

Józwiak zauważył, że portal WP próbuje sprowadzić dyskusję nad ustawą o broni do dyskusji o absurdzie.

Próbuje nam wmówić, że ta ustawa którą zgłosił Kukiz‘15 jest ustawą napisaną przez lobbystów pod konkretny interes, czy to jakiś firm, czy konkretnych środowisk czerpiących realne zyski bezpośrednie, lub pośrednie z tego, że dostęp do broni będzie znormalizowany - podkreślił poseł Bartosz Józwiak.

Jego zdaniem nie powinno się tolerować dziennikarstwa na takim poziomie. Dlatego dzisiaj musimy to szybko zdementować, żeby Polacy mieli prawdziwy przekaz. Mówimy bardzo jasno, to jest ustawa wypracowana w ramach dyskusji środowisk prostrzeleckich, proobronnych, miłośników broni. Jest to ustawa jakby obywatelska, którą Kukiz‘15 zgłosił w Sejmie - zaznaczył.

Współautor projektu ustawy o broni Jarosław Lewandowski powiedział, że jest to projekt opracowany siłami społecznymi przez grono osób zaangażowanych w strzelnictwo. Staramy się tym projektem zainteresować posłów. Właśnie nawiązaliśmy współpracę z klubem Kukiz‘15 - dodał. Mamy swoją ideę taką, że należy w Polsce uporządkować i unormalnić ten system dostępu do broni - dodał.

Jak zaznaczył projekt ustawy o broni powstał nakładem społecznej pracy i zaangażowania.

Nie mamy z tym żadnych związków bezpośrednich, żaden z nas nie handluje bronią, nie jesteśmy właścicielami klubów strzeleckich, aczkolwiek jesteśmy strzelcami - oświadczył Lewandowski.

Projekt zmian w ustawie o broni i amunicji został złożony w Sejmie w listopadzie 2016 r. Podpisało się pod nim 17 posłów Kukiz‘15, m.in. wiceprzewodniczący klubu Marek Jakubiak i Jarosław Porwich. Zakłada m.in., że pozwolenia na broń wydawać będą starostowie lub prezydenci miast, a nie - jak obecnie - policja. Pozwolenia na posiadanie broni mają być podzielone na poziomy dostępu, związane z poziomami kompetencji właściciela broni - im jest ona większa, tym więcej rodzajów broni może mieć.

Według autorów projektu głównym celem zmian miałaby być legalizacja i normalizacja dostępu do broni palnej oraz ograniczenie uznaniowości w wydawaniu pozwoleń. Z kolei zdaniem przeciwników projektu - m.in. posłów PO i Nowoczesnej - spowoduje on liberalizację dostępu do broni. Pod koniec września posłowie odrzucili wniosek Nowoczesnej o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu i skierowali go do dalszych prac w komisji administracji i spraw wewnętrznych.

PAP, MW