Powstanie biuro dla hipsterów

Powtaje nowoczesne, współdzielone biuro dla mikroprzedsiębiorców. BOBO Coworking otworzy pierwszą placówkę w Polsce, o powierzchni ok. 1,7 tys. m2, w budynku myhive Crown Point w Warszawie już pod koniec tego roku. Firma planuje także kolejne 5 lokalizacji w największych miastach w Polsce w przeciągu najbliższych 3 lat.

Podjęliśmy strategiczną decyzję o wprowadzeniu na polski rynek naszego najnowszego konceptu biurowego skierowanego przede wszystkim do przedstawicieli branży kreatywnej, start-upów czy freelancerów. Szukaliśmy atrakcyjnej biznesowej lokalizacji w centrum Warszawy, dobrze skomunikowanej z resztą miasta. Wola była naturalnym wyborem - powiedział business development manager w BOBO Daniel Bahman, cytowany w komunikacie.

Myhive to marka dla budynków biurowych, wprowadzona przez Immofinanz w drugiej połowie ubiegłego roku. Aktualnie budynków myhive w Warszawie jest sześć. myhive Crown Point został oddany do użytku w 2004 r. i oferuje ok. 10 250 m2 powierzchni biurowej, położony jest przy stacji metra Rondo Daszyńskiego.

BOBO Coworking jest nowym operatorem coworkingowym na polskim rynku. Oferuje elastyczne czynszowo powierzchnie biurowe (i usługi) w innowacyjnym biurze dla start-up’ów, małych i średnich firm, spółek IT, młodych przedsiębiorców i freelancerów.

ISBnews, MW