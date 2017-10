Najnowocześniejsze technologie wzmocnią górnictwo

20 inżynierów z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) ma wdrożyć w kopalniach efekty doktoratów, które powinny poprawić działanie firmy. W sobotę w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG) oficjalnie zainaugurowano zaplanowane na 2,5 roku studia doktoranckie dla pracowników Grupy.

W przyszłości PGG udostępni też jedną z czynnych ścian wydobywczych jako „żywe laboratorium” na potrzeby prowadzenia pomiarów i badań naukowych. To pierwsza taka inicjatywa w polskim górnictwie węgla kamiennego.

Tematy doktoratów mają odpowiadać faktycznym potrzebom Grupy w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych, aby można było wdrożyć ich efekty.

„Połączenie praktyki górniczej z pracą naukową nad nowymi rozwiązaniami to bardzo dobry pomysł na rozwiązanie konkretnych problemów występujących w kopalniach. W tym przypadku stopień naukowy doktora to nie tylko kolejny szczebel w karierze pracownika, ale sposób na pobudzenie innowacyjności i opracowanie nowych, efektywnych rozwiązań służących poprawie funkcjonowania przedsiębiorstwa” - ocenił w sobotę dyrektor naczelny GIG prof. Stanisław Prusek.

Przez cały okres studiów doktoranci - na co dzień pracownicy PGG średniego szczebla - będą pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, a po otwarciu przewodu doktorskiego - pod opieką promotora. GIG, jako jedyny w Polsce instytut badawczy, ma pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł profesora w dwóch dyscyplinach: górnictwo i geologia inżynierska i inżynieria środowiska.

Studia doktoranckie dla pracowników PGG są realizowane w dyscyplinie Górnictwo i Geologia Inżynierska. Potrwają 2,5 roku - od października 2017 do lutego 2020 r. Przedmiotem prac będą opracowania projektowe, konstrukcyjne i technologiczne.

PGG zdefiniowała kilka obszarów, w których potrzebuje nowych, bardziej efektywnych rozwiązań, licząc na to, że uda się je wypracować m.in. w toku prac doktorskich. Zagadnienia te dotyczą wpływu zaburzeń geologicznych na eksploatację i metod minimalizacji tych wpływów, profilaktyki zagrożeń wentylacyjnych i zagrożeń tąpaniami, efektywnego drążenia wyrobisk korytarzowych oraz zarządzenia procesami technologicznymi w kopalniach.

Według prof. Pruska, dzięki skutecznemu połączeniu nauki z praktyką górniczą, kopalnie mają szanse odpowiedzieć na wyzwania związane z tzw. czwartą rewolucją przemysłową, określaną mianem Przemysłu 4.0. Dyrektor podkreślił, że innowacje - potrzebne i pożądane we wszystkich obszarach życia - tworzą ludzie.

„Jedyny zasób przedsiębiorstwa, który nie jest w żaden sposób ograniczony, to kreatywność pracowników” - potwierdził prezes PGG Tomasz Rogala. Liczy on na to, że doktoranci staną się inicjatorami i liderami zmian w firmie, wzmacniających jej innowacyjność i konkurencyjność. Podkreślił, że PGG, która rocznie wydaje na inwestycje ok. 2 mld zł, potrzebuje również inwestycji w ludzi.

Według Rogali, znacząco - nawet do 3-4 lat - skrócił się obecnie czas potrzeby na wdrożenie innowacyjnych pomysłów do praktyki; stąd jest szansa, że efekty doktoratów możliwie szybko znajdą praktyczne zastosowanie w kopalniach. Formalnie nie będą to tzw. doktoraty wdrożeniowe, przewidziane w przyjętej wiosną przez Sejm nowelizacji Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym (GIG nie jest jednostką objętą tym rozwiązaniem). W praktyce jednak mają przynieść podobny efekt - celem pracy badawczej doktoranta ma być rozwiązanie konkretnego problemu pracodawcy, u którego jest zatrudniony.

Oprócz umożliwienia realizacji doktoratów, PGG zdecydowała o udostępnieniu na potrzeby badań naukowych jednej z czynnych ścian wydobywczych. Będą tam zainstalowane różne urządzenia pomiarowe, niezbędne do prowadzenia rozmaitych badań. Na tej ścianie nie będzie presji wydobycia węgla, będzie służyła przede wszystkim nauce. Takiego rozwiązania nie było dotąd w polskim górnictwie. PGG będzie starać się o środki na badania i innowacje m.in. z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Studia doktoranckie dla pracowników PGG to kolejna inicjatywa wzmacniająca współpracę tego największego polskiego producenta węgla ze środowiskiem naukowym. Niebawem studenci wydziału górniczego Politechniki Śląskiej jeden dzień w tygodniu będą spędzać na praktyce w kopalniach Grupy. Firma zatrudni ich też w czasie wakacji i pomoże w przygotowaniu prac magisterskich. W perspektywie PGG chce zatrudnić najlepszych absolwentów. Politechnika rozważa też uruchomienie tzw. studiów dualnych, łączących naukę z praktyczną nauką zawodu, w dziedzinie górnictwa.

Od kilku miesięcy w PGG działa Rada Techniczno-Naukowa, która ma pomóc w rozwoju spółki, opartym m.in. o innowacje i nowoczesne technologie. Rada ma też wzmocnić współpracę firmy ze środowiskiem naukowym. W jej skład weszli znani naukowcy, dyrektorzy kopalń oraz najważniejsi menadżerowie spółki. Ma ona m.in. opiniować programy i kierunki rozwoju poszczególnych kopalń, kluczowe projekty inwestycyjne oraz strategię rozwoju PGG.(PAP)