Na straży stabilności

Solidne kapitały są gwarantem stabilności sektora, pisze w „Polskim Kompasie 2017” Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF.

Trwałe i ugruntowane zaufanie klientów do systemu bankowego jest olbrzymią wartością. Z tego punktu widzenia należy z satysfakcją odnotować, że cechami charakteryzującymi polski system bankowy są: stabilność, wiarygodność, wypłacalność, rentowność oraz płynność, pisze na łamach najnowszej edycji „Polskiego Kompasu” Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

Marek Chrzanowski przypomina, że solidne kapitały są gwarantem stabilności sektora, zapewniając bankom zachowanie wiarygodności na rynkach finansowych na wypadek zjawisk kryzysowych. Zwraca uwagę, że rozwojowi polskiego sektora bankowego sprzyja stabilne otoczenie makroekonomiczne, jakie zapewnia polska gospodarka, zwłaszcza w sytuacji rekordowo niskiego bezrobocia. - Ale też utrzymujące się środowisko niskich stóp procentowych zmusza banki do istotnej redukcji kosztów oraz do poszukiwania źródeł zysku innych niż marża odsetkowa, m.in. w sferze opłat i prowizji oraz oferowania nowych produktów. Banki dostosowały już swoją politykę cenową depozytów do środowiska niskich stóp procentowych. Zaostrzanie konkurencji na rynku kredytów prowadzi natomiast do akceptowania wyższego poziomu ryzyka – pisze Marek Chrzanowski. Szef KNF zwraca uwagę na efekty procesu konsolidacji w polskim sektorze bankowym oraz wzrost znaczenia krajowych inwestorów. - Procesy konsolidacyjne, o ile nie naruszają zasad konkurencji i interesów konsumentów, sprzyjają bezpieczeństwu sektora i wzmacnianiu bazy kapitałowej poszczególnych podmiotów, a przez to ich odporności na szoki zewnętrzne. Proces polonizacji sektora bankowego należy postrzegać nie tyle przez pryzmat narodowości kapitału, lecz jego jakości – pisze Marek Chrzanowski. Polega to na tym, że wzrost udziału polskich inwestorów idzie w parze z poprawą warunków służących bezpiecznemu funkcjonowaniu banków, takich jak ich stabilne finansowanie. Z rynku wycofują się z reguły inwestorzy słabsi, a także grupy kapitałowe obarczone problemami w swoich krajach macierzystych, a na ich miejsce wchodzą silni gracze o dużych zasobach kapitału i niezachwianej płynności, ugruntowanej reputacji, dobrym rozeznaniu na rynkach finansowych i doświadczonej kadrze. Marek Chrzanowski pisze, że pewnym czynnikiem ryzyka w polskim sektorze bankowym jest konieczność rozwiązania kwestii kredytów denominowanych lub indeksowanych (chodzi przede wszystkim o franka szwajcarskiego). - Przedstawiony w ostatnim czasie przez prezydenta RP projekt nowelizacji ustawy dotyczącej wsparcia tej grupy kredytobiorców ustanawia rozwiązanie zachęcające banki do stopniowej restrukturyzacji kredytów walutowych, ale też pozwala tak regulować tempo tego procesu, aby nie zagrozić stabilności systemu finansowego – twierdzi szef nadzoru. Zwraca również uwagę na pewne niedopasowanie struktury terminowej pasywów i aktywów, która cechuje się znacznym udziałem kredytów hipotecznych udzielonych na 25–30 lat, finansowanych depozytami krótkoterminowymi. - Urząd KNF aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rozwoju rynku długoterminowych instrumentów dłużnych, w tym listów zastawnych – pisze Marek Chrzanowski. Przewodniczący KNF uważa, że jednym z większych ryzyk, których świadomy powinien być sektor bankowy, są cyberzagrożenia. - Obserwujemy trend zwiększania konkurencyjności i efektywności działania banków poprzez rozwijanie teleinformatycznych kanałów dystrybucji usług. Wiąże się to jednak nierozerwalnie z ryzykiem cyberprzestępczości – pisze szef KNF w „Polskim Kompasie 2017”.

