Grzywiński: nowy rozdział w historii GPW

Warszawki parkiet może zrobić wiele dobrego dla gospodarki, zapewnia Jarosław Grzywiński na łamach „Polskiego Kompasu 2017”.

Jarosław Grzywiński z Giełdy Papierów Wartościowych pisze w „Polskim Kompasie”, że warszawski parkiet powinien dążyć do sytuacji, w której systematycznie do debiutu giełdowego przygotowuje się jednocześnie kilka dobrych, dużych spółek

Według niego, przestawienie GPW na nowy tor działania oznacza wykorzystanie tej części siły giełdy, która do tej pory pozostawała w ukryciu. - W ciągu ostatniego ćwierćwiecza giełda w nieco mniejszym stopniu niż obecnie finansowała rozwój gospodarki, w zamian rozkładając parasol ochronny nad procesami prywatyzacyjnymi. Teraz, kiedy proces związany z prywatyzacją już się zakończył, rola giełdy zaczyna się zmieniać – jej celem staje się organiczny, proaktywny biznes związany z finansowaniem wzrostu polskich przedsiębiorstw – pisze Jarosław Grzywiński. - Obecnie nadszedł czas na postrzeganie giełdy jako fundamentu dojrzałej gospodarki – miejsca będącego najlepszym źródłem pozyskania kapitału.

Jarosław Grzywiński uważa, że krokiem w dobrym kierunku jest aktywacja platformy akceleracyjnej dla start-upów. Istotne jest również dalsze promowanie spółek największych i intensywne zachęcanie ich do debiutów, a także pozyskanie przychylności drobnych inwestorów. To w ich rękach znajduje się kilkaset miliardów złotych trzymanych w bankach. - Sukces rynku kapitałowego i GPW to sukces całej gospodarki, źródło rozwoju społeczeństwa i poprawy standardu życia Polaków – pisze Jarosław Grzywiński w najnowszej edycji „Polskiego Kompasu”

„Polski Kompas 2017” do pobrania gratis na stronie www.gb.pl po zalogowaniu się do serwisu oraz w aplikacji „Gazety Bankowej” w AppStore i Google Play, dostępnych na urządzeniach mobilnych z iOS i Android.