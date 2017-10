Mądrze gospodarować naturalnym bogactwem

Trzy elementy mogą przynieść Polsce wiele korzyści: świetnie wykształceni, pełni zapału naukowcy i wynalazcy, węgiel oraz rzeki, pisze Daniel Obajtek w „Polskim Kompasie 2017”.

Daniel Obajtek zwraca uwagę na trzy elementy, które mogą przynieść Polsce wiele korzyści: świetnie wykształceni, pełni zapału naukowcy i wynalazcy, węgiel oraz rzeki. - To skarby, dzięki którym możemy aspirować do pozycji lidera w regionie. Jest jednak jeden warunek – trzeba tym naturalnym bogactwem mądrze gospodarować – pisze w najnowszej, trzeciej edycji „Polskiego Kompasu”. Według niego, wiele do powiedzenia mają w tej kwestii spółki Skarbu Państwa, w dużej mierze te związane z branżą energetyczną. Spółki te przez lata obrośnięte przez różnego rodzaju firmy zewnętrzne często z zachwianymi proporcjami, jeśli chodzi o zatrudnienie, muszą przejść przez trudny, ale konieczny proces oczyszczenia. - Sądzę, że najbardziej dotknięte zaniechaniami i próbami dyskredytacji całej branży jest górnictwo. Jak wykazał ostatni raport NIK, okres dobrej koniunktury na węgiel kamienny stwarzał możliwość, aby w latach 2007–2015 nastąpiło dokończenie procesu restrukturyzacji górnictwa. Niestety nie zostało to wykorzystane. Co gorsza, lata te przyniosły zapaść - pisze Daniel Obajtek. Zwraca uwagę, że przez lata zarówno Polakom, jak i inwestorom wmawiano, że wydobycie w naszym kraju nie może być rentowne, a sam węgiel jest przyczyną wszelkiego zła. - Tymczasem np. w Niemczech węgiel brunatny i kamienny odpowiada za 41 proc. bilansu energetycznego i to on wciąż stabilizuje niemiecką energetykę. Dlatego w polskiej branży górniczej poza niezbędnymi i powoli przeprowadzanymi zmianami w zarządzaniu konieczne jest odczarowanie obrazu samego węgla – pisze Daniel Obajtek.

Prezes Energi przypomina, że w Polsce mamy dwa główne naturalne źródła, dzięki którym możemy produkować energię elektryczną: rzeki, których potencjał jest niemalże niewykorzystywany, oraz węgiel, którego złoża w Polsce wystarczą jeszcze przynajmniej na 20 lat. - I to właśnie silne górnictwo, które zapewni stałe zaopatrzenie dla elektrowni węglowych, jest potrzebne polskiej gospodarce – pisze Daniel Obajtek w „Polskim Kompasie 2017”. Podkreśla, że najnowsze technologie pozwalają na produkcję energii elektrycznej z węgla bez znaczącego wpływu na środowisko naturalne, a prace nad kolejnymi rozwiązaniami trwają. - Musimy bezwarunkowo wspierać polskich naukowców, wynalazców, inżynierów, których potencjał, ale przede wszystkim wiedza i zapał są ogromne. Niestety przez lata nie byli oni zauważani i doceniani, co skutkowało w najlepszym wypadku emigracją talentów na Zachód, a w najgorszym zaprzepaszczeniem szansy na rozwój wspaniałych pomysłów – pisze Daniel Obajtek.

Pisząc o wyzwaniach przyszłości, prezes Energi wymienia również elektromobilność. - To obszar, który może połączyć wykorzystanie nowych technologii, potrzebę dbałości o środowisko naturalne oraz cele biznesowe koncernów energetycznych. Niskoemisyjność w miastach jest koniecznością – twierdzi Daniel Obajtek. Podkreśla, że Polska jest dużym europejskim krajem, którego potencjał rozwojowy jest ogromny. Jesteśmy w miejscu, w którym mądre i sięgające w przyszłość decyzje mogą przynieść jedynie rozwój – pisze Daniel Obajtek w „Polskim Kompasie”.

