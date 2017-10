Aplikacja ułatwi znalezienie biura

Do końca 2017 roku tylko w samej Warszawie powstanie ponad 350 tys. mkw nowej przestrzeni biurowej. Zauważalny jest trend reorganizacji wynajmowanej powierzchni biurowej zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i kosztowym. Coraz częściej firmy decydują się na zmianę lokalizacji.

Ponoszą koszty nie tylko zmiany siedziby, lecz także związane z adaptacją pracowników do nowych pomieszczeń. Pracownicy, kontrahenci i goście często tracą czas na odnalezienie się w nowych pomieszczeniach, poszukując odpowiednich osób czy sal konferencyjnych. Polska aplikacja do zarządzania biurem ma być odpowiedzią na ten problem.

– Zonifero to aplikacja, którą wykonaliśmy na początku na własny użytek. Służy do zarządzania biurem, przyjmowania nowych pracowników do biura czy informowania pracowników zdalnych, którzy przyjechali do biura, o tym, gdzie mogą znaleźć w biurze, np. sale konferencyjne, kuchnie, departamenty HR czy administracji – tłumaczy Robert Strzelecki, wiceprezes grupy kapitałowej TenderHut.

Z przygotowanego przez Colliers International raportu „Polska. Market Insights. Raport roczny 2017” wynika, że w 2016 r. deweloperzy oddali do użytku rekordową liczbę powierzchni biurowej – niemal 900 tys. mkw. To o 60 proc. więcej niż średnia z lat 2011–2015. Do końca 2017 r. oddanych do użytku zostanie kolejnych ok. 900 tys. mkw. To oznacza, że coraz więcej firm będzie zmieniać swoje siedziby.

– Mamy wszystko w jednym miejscu, możemy zarezerwować salę konferencyjną, powiedzieć, że kogoś szukamy, możemy znaleźć osobę, do której chcielibyśmy pójść. Jest cały szereg notyfikacji związanych z biurem czy rzeczy związanych z ogólną pracą biura, informujemy np. dział administracji, że jest nieporządek w sali i trzeba go posprzątać albo że potrzebujemy serwis kawowy do sali, bo mamy gości – wyjaśnia Robert Strzelecki.

Według badania „Digital Workplace Report: Transforming Your Business” stworzonego przez Dimension Data, w którym wzięło udział 800 specjalistów ds. IT i biznesu z dużych przedsiębiorstw operujących w 15 krajach, 40 proc. firm zatrudnia pracowników zdalnych na pełen etat, a 56 proc. zatrudni takich pracowników w ciągu najbliższych dwóch lat. 25 proc. przedsiębiorstw uważa, że już w ciągu najbliższego roku istotnym elementem funkcjonowania firmy będzie analityka miejsca pracy.

– Aplikacja ma szereg funkcji niedostępnych dla normalnego użytkownika, ale dostępnych dla office managera, związanych ze statystyką używania biura. Może się on dowiedzieć, ile razy sala konferencyjna była używana, ile osób było średnio w sali, może podejmować decyzje w sposób wiarygodny na temat tego, ile sal konferencyjnych potrzebujemy w biurze, patrzeć, ile było zgłoszeń dotyczących np. zepsutego sprzętu, takiego jak drukarka czy sprzęt telekonferencyjny – wyjaśnia wiceprezes grupy kapitałowej TenderHut.

Obecnie w budowie jest ponad 1,5 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej, z czego 46 proc. powstaje w Warszawie. Do końca 2017 r. w stolicy ma powstać 352 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej. Jak zauważają eksperci z Colliers International, wśród firm coraz bardziej widoczny jest trend reorganizacji wynajmowanej powierzchni biurowej zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i kosztowym. W efekcie czego coraz częstsze są relokacje i zapotrzebowanie na rozwiązania organizujące nową przestrzeń biurową.

– Mamy zapytania z różnych obszarów, zarówno z obszarów związanych z administracją publiczną, centrami szkoleniowym, jak i biznesem. Aplikacja jest przygotowana dla każdej wielkości firmy, obsługuje też wiele budynków, wiele lokalizacji czy pięter – zapewnia Robert Strzelecki.