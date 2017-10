Jakie finansowanie dla MŚP?

Kredyt bankowy, z którego korzysta 20,6 proc. przedsiębiorców i limit na koncie firmowym (11,4 proc.) - to główne sposoby finansowania bieżącej działalności przez firmy MŚP - wynika z raportu „Finansowanie działalności przez MŚP w Polsce”. Trzecim wyborem jest faktoring.

Jak wskazano w raporcie przygotowanym na zlecenie Narodowego Funduszu Gwarancyjnego (NFG) - partnera Krajowego Rejestru Długów - 5,6 proc. badanych mikro-, małych i średnich firm finansuje bieżącą działalność poprzez faktoring. Instrument ten, jak wskazano, służy tym przedsiębiorstwom „nie tylko jako wsparcie codziennej działalności, ale również finansują w ten sposób inwestycje”.

Dla porównania, z badania przeprowadzonego w sierpniu 2016 roku wynika, że firmy MŚP, poszukując kapitału na wsparcie codziennej działalności, najczęściej decydowały się na kredyt obrotowy (27,2 proc.) oraz limit na koncie firmowym (18,2 proc.). Korzystanie z faktoringu deklarowało wówczas 2,8 proc. ankietowanych.

Faktoring to usługa polegająca na uwolnieniu gotówki z faktur z odroczonym terminem płatności. Firma korzystająca z tego rozwiązania otrzymuje pieniądze z wystawionych faktur szybciej, dzięki temu, że wypłaca je instytucja finansowa oferująca faktoring. Tym samym rozwiązanie to pozwala poprawić bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa.

„Coraz więcej firm, w tym także tych najmniejszych zauważa, że kredyt w banku czy limit na koncie to nie są jedyne opcje, jakie mają do dyspozycji. Zaskakiwać może skala wzrostu popularności faktoringu. Dwukrotny wzrost zainteresowania tym rozwiązaniem wśród mikro-, małych i średnich firm w ciągu roku to znakomity rezultat” - wskazał PAP prezes NFG Jacek Obłękowski.

Jednocześnie, jak wynika z raportu, w ciągu roku wzrosła liczba przedsiębiorstw, które deklarują, że prowadząc bieżącą działalność nie wspierają się żadnymi zewnętrznymi środkami. Przed rokiem taką odpowiedź zaznaczyła co druga badana firma z sektora MŚP. Obecnie deklarację taką składa siedem na dziesięć ankietowanych firm. „To z jednej strony efekt dobrej koniunktury w polskiej gospodarce, ale również skutek ogólnej niechęci części przedsiębiorców do pożyczania pieniędzy” - podkreślili autorzy raportu.

Gdyby jednak pojawiła się konieczność sięgnięcia po pieniądze z zewnątrz na bieżące potrzeby? Spośród firm, które obecnie finansują codzienną działalność wyłącznie zyskami, 44 proc. zdecydowałoby się wówczas na kredyt w banku, a niemal 18 proc. skorzystałoby z limitu w koncie firmowym. Kolejne odpowiedzi to dotacja (4,8 proc.), faktoring (4 proc.) oraz pożyczka od znajomych bądź rodziny (4 proc.).

Jak podkreślił prezes Rzetelnej Firmy Mirosław Sędłak, wśród najmniejszych firm w Polsce wciąż jest wiele takich, które swoją działalność prowadzą i rozwijają wyłącznie przy wykorzystaniu wypracowanych zysków. „Często wręcz chronią się przed zewnętrznym finansowaniem” - zaznaczył.

Z raportu wynika też, że własne środki służą przedsiębiorcom nie tylko do prowadzenia codziennej działalności. Około 2/3 firm z sektora MŚP deklaruje, że wyłącznie z wypracowanych zysków finansuje nawet inwestycje firmy. Te, które wykorzystują zewnętrzne środki, najczęściej stawiają na leasing (21,4 proc. wszystkich ankietowanych firm), kredyt bankowy (20 proc.), faktoring (4 proc.), dotacje (3,8 proc.) oraz pożyczki od innych spółek (1,8 proc.).

„Faktoring to nie tylko opcja na krótkoterminowe problemy z płynnością, kiedy kluczowe dla przedsiębiorcy są szybkość pozyskania pieniędzy, minimum formalności i atrakcyjna cena. To również rozwiązanie, które może być wykorzystywane do rozwijania biznesu. Liczba firm stosujących je w celach inwestycyjnych będzie w najbliższych latach rosła” - ocenił Obłękowski.

Raport przygotowała firma badawcza Keralla Research na podstawie badań przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2017 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 500 aktywnych firm zatrudniających 1-9 (mikro), 10-49 (małe) i 50-249 osób (średnie) w proporcjach oddających strukturę krajowego rynku firm z segmentu MŚP. Respondentami byli właściciele, współwłaściciele oraz osoby współzarządzające firmami. (PAP)