Kolejna nielegalna fabryka papierosów zlikwidowana

CBŚP zlikwidowało nielegalną linię do produkcji papierosów w Trzebnicy. Policjanci zabezpieczyli 123 tys. papierosów, 1,6 tony krajanki tytoniowej i maszynę do produkcji papierosów wartą ok. 250 tys. euro; zatrzymano trzech mężczyzn

Zespoły specjalne Centralnego Biura Śledczego Policji weszły do dwóch magazynów znajdujących się na prywatnej posesji w Trzebnicy (woj. dolnośląskie). Z informacji policjantów, zebranych wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego wynikało, że od co najmniej dwóch miesięcy działa tam nielegalna fabryka papierosów.

„Okna w halach, w których odbywała się produkcja, były zasłonięte styropianem i czarną folią po to, aby osoby postronne nie zauważyły przestępczego procederu. Obok znajdowały się w pełni wyposażone pomieszczenia mieszkalne - kuchnia, łazienka, sypialnia - co umożliwiało długie przebywanie na terenie magazynów, bez konieczności wychodzenia na zewnątrz” - powiedziała w poniedziałek PAP rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

Jak poinformowała, w jednym z magazynów policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podczas nielegalnej produkcji papierosów. W magazynie funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 1,6 tony krajanki tytoniowej, 123 tys. sztuk papierosów, a także maszynę do produkcji papierosów. Jej wartość śledczy określili na ok. 250 tys. euro. W drugim magazynie był zainstalowany agregat prądotwórczy, który zasilał maszynę do produkcji.

„Gdyby zabezpieczony przez policjantów CBŚP towar trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 1,2 miliona złotych” - powiedziała Jurkiewicz.

Poinformowała, że policjanci prowadzą postępowanie przygotowawcze pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Zatrzymanym osobom przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz obrotu nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Decyzją sądu zatrzymani mężczyźni zostali aresztowani na trzy miesiące.

PAP/ as/