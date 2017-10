Dziś akcyza na e-papierosy po nowemu

Opodatkowanie akcyzą płynu do e-papierosów i tzw. produktów nowatorskich przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, którym we wtorek ma zająć się rząd. Zdaniem MF zmiany powinny przynieść budżetowi około 100 mln zł rocznie.

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, papierosy elektroniczne oraz płyny do papierosów elektronicznych nie są objęte na poziomie unijnym zharmonizowaną akcyzą. Ani papierosy elektroniczne, ani płyny do papierosów elektronicznych (bez względu na zawartość nikotyny) nie są zatem wyrobami tytoniowymi w rozumieniu unijnych dyrektyw.

Niemniej - jak wskazano - liczna grupa krajów europejskich wprowadziła opodatkowanie płynu do papierosów elektronicznych. Zrobiły to Włochy, Portugalia, Rumunia, Łotwa, Słowenia, Finlandia, Grecja, Chorwacja, Węgry i Serbia. „Kolejne kraje planują wprowadzenie opodatkowania e-papierosów” - zaznaczono.

MF zauważa, że papierosy elektroniczne, w których wykorzystuje się płyny zawierające nikotynę lub płyny beznikotynowe, stanowią substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Dlatego przewidziano objęcie płynów do papierosów elektronicznych, bez względu na zawartość w nich nikotyny, systemem opodatkowania akcyzą.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Będą miały wobec niego zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu.

„Projekt przewiduje, analogicznie jak w przypadku wyrobów tytoniowych, objęcie płynu do papierosów elektronicznych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy” - napisano w uzasadnieniu do projektu.

MF proponuje także opodatkowanie akcyzą tzw. wyrobów nowatorskich, które są substytutem tradycyjnych wyrobów tytoniowych zawierającym w swoim składzie tytoń do palenia. Wyjaśniono, że unijne przepisy mówią, że za „nowatorski wyrób tytoniowy” uważa się wyrób niebędący: papierosem, tytoniem do samodzielnego skręcania papierosów, tytoniem fajkowym, tytoniem do fajki wodnej, cygarem, cygaretką, tytoniem do żucia, tytoniem do nosa lub tytoniem do stosowania doustnego, wprowadzonym do obrotu po 19 maja 2014 r.

„Obecnie liczna grupa krajów europejskich wprowadziła opodatkowanie wyrobów nowatorskich. Są to m.in. Portugalia, Włochy, Rumunia, Słowenia, Serbia, Łotwa, Węgry, Grecja, Chorwacja, Francja i Wielka Brytania” - wyjaśnia MF. Podobne kroki rozważają kolejne kraje.

Zgodnie z projektem, w odniesieniu do wyrobów nowatorskich przewidziano takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych.

W Ocenie Skutków Regulacji napisano, że papierosy elektroniczne są alternatywą dla palenia tradycyjnych papierosów. Są też używane równocześnie z tradycyjnymi wyrobami tytoniowymi. Według resortu finansów używanie przez konsumentów wyrobów nieopodatkowanych akcyzą odbywa się kosztem konsumpcji opodatkowanych akcyzą tradycyjnych wyrobów tytoniowych.

„Zatem wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich ma na celu zapewnienie analogicznego traktowania podatkowego wyrobów substytucyjnych względem tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Dodatkowo, wyroby te podobnie jak tradycyjne wyroby tytoniowe czy alkohol należą do kategorii używek. Objęcie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich akcyzą będzie skutkować lepszą kontrolą państwa nad ich produkcją, przemieszczaniem i sprzedażą” - podkreślono.

Poza tym zmiana powinna spowodować, że ciężary związane z akcyzą będą ponosili nie tylko przedsiębiorcy działający w branży tradycyjnych wyrobów tytoniowych, ale także z branży wyrobów stanowiących ich substytuty. „Dodatkowo opodatkowanie tych wyrobów podatkiem akcyzowym skutkować będzie objęciem ich obowiązkiem banderolowania. W konsekwencji wprowadzony zostanie dodatkowy element potwierdzający legalne pochodzenie tych wyrobów” - dodano.

Zdaniem MF zmiany powinny przynieść budżetowi około 100 mln zł rocznie.

PAP/ as/