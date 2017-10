Czas na pracowników 50+

27 proc. firm w najbliższych 12 miesiącach będzie planowało zatrudnienie pracowników 50 plus, ale - co równie istotne - rośnie udział osób po 50. roku życia na rynku pracy - wynika z badania Work Service

Rynek pracy dla osób 50 plus wyraźnie się zmienia - pokreślił analityk firmy Andrzej Kubisiak. Widzimy, że rynek pracy dla osób 50 plus wyraźnie się zmienia” - powiedział PAP dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji Work Service Andrzej Kubisiak, powołując się na badanie firmy Postawy pracodawców wobec seniorów na rynku pracy.

Jak tłumaczył: „w ostatnich latach mieliśmy do czynienia głównie z tendencją, gdzie poszukiwani byli młodzi pracownicy, natomiast dzisiaj widzimy, że firmy coraz częściej sięgają po pracowników starszych”.

Z naszych badań wynika, że 27 proc. firm w najbliższych 12 miesiącach będzie planowało zatrudnić właśnie pracowników 50 plus, ale - co równie istotne - rośnie udział tych pracowników na rynku pracy” - mówił Kubisiak.

I dodał: „w stosunku do badań sprzed 1,5 roku widzimy o 10 punktów procentowych wyższy odsetek firm, które zatrudniają dzisiaj pracowników 50 plus. Jeszcze półtora roku temu było to 76 proc. firm, dzisiaj jest to już 86 proc. firm, więc jest to na pewno dobry sygnał”.

Zdaniem specjalisty, „to pokazuje, że malejąca podaż pracy i trudności rekrutacyjne przekładają się na sytuację, gdzie firmy chętnie sięgają po pracowników 50 plus, co jest też zgodne z trendami demograficznymi”.

Wiemy, że żyjemy coraz dłużej, że coraz dłużej pozostajemy na rynku pracy i to przeformatowanie zatrudnienia w firmach podąża również za trendami demograficznymi i długoterminowo to jest dobra informacja dla rynku pracy - tłumaczył.

Kubisiak powiedział, że pracodawcy zwracają uwagę na to, że pracownicy 50 plus to osoby, które „mają duże doświadczenie zawodowe, ale również życiowe i ono jest bardzo istotne”.

W drugiej kolejności - w ocenie specjalisty - pracodawcy zwracają uwagę na to, że są to osoby, które bardzo mocno angażują się w swoje obowiązki zawodowe.

Kubisiak podkreślił także, że pracownicy 50 plus są mocno związani z pracodawcami.

Dużo mniej rotują pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami, a w sytuacji, gdy dzisiaj ponad połowa firm ma problemy rekrutacyjne i nie może znaleźć na rynku chętnych pracowników, to zatrzymanie obecnej załogi i fakt, że te osoby mniej rotują między firmami, to jest bardzo duży atut tych pracowników - powiedział.

Zdaniem Kubisiaka patrząc na to, „jak wiele osób wchodzi w tę kategorię wiekową 50 plus, to niedługo to będzie najbardziej liczna grupa na rynku pracy, siłą rzeczy pracodawcy muszą nakierować swoje procesy rekrutacyjne na tych kandydatów”.

Badanie „Postawy pracodawców wobec seniorów na rynku pracy” zostało przeprowadzone przez firmę Work Service na celowej próbie 105 przedsiębiorstw. Próbę dobrano z ogólnopolskiej bazy klientów Grupy Work Service. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w terminie lipiec-sierpień 2017 r.

