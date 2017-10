NBP: Podwyżki płac przyspieszą w IV kw.

Odsetek firm zwiększających płace oraz udział zatrudnionych, których obejmą podwyżki wynagrodzeń wzrośnie w IV kwartale br., zwiększy się także wysokość podwyżek wynagrodzeń, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP)

Bank zwraca uwagę, że coraz większe problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, o czym coraz częściej informują przedsiębiorcy, mogą być czynnikiem coraz silniej wpływającym na osłabianie wzrostu wydajności pracy.

Ponadto tendencja wzrostowa wynagrodzeń może być skutkiem rosnącej presji na wzrost wynagrodzeń ze strony pracowników, przy malejącym bezrobociu i rosnących problemach kadrowych.

Według NBP, prognozy zatrudnienia są bliskie rekordowym planom z przełomu lat 2007/2008.

Spadek zatrudnienia przewidują przedsiębiorstwa z sektorów energetyki i górnictwa.

Bank centralny podkreślił, że problemy ze znalezieniem pracowników, w szczególności o odpowiednich kwalifikacjach są wymieniane przez przedsiębiorstwa jako jedne z najważniejszych barier rozwoju.

Należą one obecnie, wraz ze zmieniającym się otoczeniem prawnym, do najważniejszych barier rozwoju przedsiębiorstw. Rosnące trudności kadrowe wynikają nie tylko z wysokiego popytu na pracę, ale i z ograniczeń podaży pracy. Przedsiębiorstwa informują o problemach ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz o nieobsadzonych stanowiskach pracy. Problemy z zapełnieniem wakatów oraz trudności ze znalezieniem osób o odpowiednich kompetencjach zgłaszane są już w ok. połowie firm. Trudności te odczuwane są szczególnie dotkliwie w przemyśle przetwórczym i transporcie (ponad połowa firm ma nieobsadzone stanowiska) - czytamy również.