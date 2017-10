Prawie 2,5 mln dzieci z terenów wiejskich korzysta z programu 500 plus - poinformowała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, która w poniedziałek wzięła udział w spotkaniu z sołtysami z pow. gorzowskiego, które odbyło się w Bogdańcu.

Liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego w gminach wiejskich wynosi 1 mln 403 tys., a w gminach miejsko-wiejskich 977 tys., a więc jest to prawie 2,5 mln dzieci wiejskich korzystających z tego programu, a w całości uczestniczy 4 mln. Środki, które zostały wydatkowane na ten program, to jest prawie 20 mld zł - powiedziała Rafalska.