Polskie kopalnie jednak mogą zarabiać

Tobiszowski spodziewa się lepszego od zakładanego wyniku PGG

Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski ocenił w poniedziałek, że tegoroczny wynik finansowy Polskiej Grupy Górniczej (PGG) powinien być lepszy od zakładanego, mimo mniejszego niż początkowo planowano wydobycia węgla

Według wiceministra należy rozważyć ewentualne „decyzje korzystne dla pracowników” (związkowcy liczą np. na jednorazowe premie dla górników - PAP), jednak nie mogą one być ze szkodą dla spółki, potrzebującej kapitału na inwestycje.

W poniedziałek w PGG miał spotkać się zespół złożony z przedstawicieli zarządu PGG i związkowców, przy udziale Tobiszowskiego, by ocenić wyniki spółki za trzy kwartały br. Ze względów technicznych spotkanie przełożono na przyszły poniedziałek, 23 października. Oczekują go związkowcy, ponieważ ocena zespołu ma być podstawą dalszych rozmów na temat postulatów finansowych załogi PGG.

Jak powiedział wiceminister Tobiszowski, ideą zespołu monitorującego wyniki PGG jest to, aby wszystkie strony - związki, zarząd spółki i resort energii - mogły ocenić sytuację na podstawie tych samych danych, dysponując tym samym zasobem informacji.

„Na dzisiaj nie zamykamy pewnych kwestii (). Osobiście jest moją wielką troską, aby próbować - stabilizując sytuację w PGG - widzieć też to, że idą święta i koniec roku, i próbować znaleźć takie rozwiązanie, żeby zrekompensować wysiłek pracowniczy, który został poniesiony w tym procesie, a jednocześnie żeby nie było to ponad siły finansowe PGG” - mówił wiceminister, zaznaczając, że można „faktycznie zastanowić się nad możliwością jakichś rekompensat”.

Przedstawiciele strony społecznej anonsowali wcześniej, iż chcą m.in. negocjować wypłatę jednorazowej nagrody; wstępnie była mowa o kwocie powyżej 2 tys. zł brutto. Wiosną załoga PGG dostała już 1,2 tys. zł nagrody.

Jak mówił Tobiszowski, jest wola rozmowy o świadczeniach dla pracowników, trzeba jednak najpierw ocenić wyniki PGG i zestawić je z potrzebami inwestycyjnymi tej spółki.

Wynik finansowy, z tego co wiem, na koniec roku powinien być lepszy niż zakładano, co nie znaczy, że nie należy zastanowić się nad szybszym zaangażowaniem w inwestycje w PGG, szczególnie, że dopiero się po analizie ujawniły się pewne zjawiska w kopalniach włączonego do PGG Katowickiego Holdingu Węglowego - ocenił wiceminister, wyjaśniając, że chodzi o przyspieszenie niektórych inwestycji w dawnych kopalniach holdingu, by mogły wydobywać więcej węgla.