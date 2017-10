Więcej towarów wysyłamy niż sprowadzamy

Eksport towarów z Polski wzrósł w sierpniu tego roku o 12,3 proc. r/r do 15.682 mln euro, zaś import wzrósł o 7,6 proc. r/r do 15.384 mln euro - wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 298 mln euro, w analogicznym miesiącu 2016 r. było ujemne i wynosiło -336 mln euro.

W sierpniu br. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 66,9 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 6,8 mld zł, tj. o 11,4 proc. Największy wzrost eksportu zanotowano w kategoriach: żywność, samochody ciężarowe i produkty przemysłu chemicznego, głównie leki. Wartość importu towarów w sierpniu br. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła o 4,1 mld zł, tj. o 6,7 proc., do poziomu 65,6 mld zł. Kategorią towarów, w której odnotowano największe wzrosty po stronie importu były paliwa i surowce oraz żywność. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1,4 mld zł - napisał NBP w komentarzu.