PŻB: Trwają prace nad projektem promu

Polska Żegluga Bałtycka oraz Morska Stocznia Remontowa Gryfia podpisały w poniedziałek w Kołobrzegu zlecenie wykonania projektu technicznego nowego promu. Jednocześnie został odebrany przez armatora projekt kontraktowy jednostki

Fakt, że zamówienie składa państwowy armator w państwowej stoczni, nie zwalania nikogo z reguł biznesu i techniki. Prom ma służyć pasażerom, pływać i zarabiać. Stocznia ma go wybudować i też na tym zarobić - powiedział podczas konferencji prasowej prezes zarządu Funduszu Inwestycyjnego Mars Konrada Konefał.

Jak podkreślił, budowa promu dla PŻB „jest projektem, którego w Polsce do tej pory w branży stoczniowej nie realizowano”.

Prezes PŻB Piotr Redmerski powiedział, że „koszt budowy promu będzie wynosił tyle, ile wynosi cena rynkowa, czyli w granicach 100 mln euro”.

Taka cena gwarantuje nam stopy zwrotu, które będą akceptowalne przez banki. Ze strony PŻB biznesplan został już złożony. Bank zażądał dodatkowych dwóch elementów: analizy rynku oraz audytu stoczni. W tym miesiącu dostarczymy wszelkie dokumenty, oczekując ostatecznej decyzji banku - mówił Redmerski.

Prezes Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia Marek Różalski poinformował, że trwają rozmowy z kilkoma biurami projektowymi w Polsce. Dodał, że „jeszcze w tym tygodniu wyjaśni się, czy jedno biuro, czy dwa będą pracowały nad projektem”.

Jednostka będzie promem samochodowo-pasażerskim, czyli typu ro-pax. Według planów długość linii ładunkowej jednostki to ok. 3 tys. m. Na promie zmieści się ok. 165 samochodów ciężarowych oraz 50 samochodów osobowych. Jednostka będzie mogła zabrać 400 pasażerów oraz 71 osób załogi.

Prawdopodobnie prom będzie obsługiwał połączenie Świnoujście - Ystad.

Dyrektor ds. inwestycji tonażowych PŻB Marek Miecznikowski poinformował, że jednostka „będzie posiadała nowoczesne rozwiązania, które pozwolą skrócić czas załadunku i rozładunku”.

Prom jest wyposażony w rampę lądową na poziomie pokładu drugiego, a także będzie przystosowany do położenia rampy lądowej na poziomie trzecim. Pozwoli to na jednoczesne ładowanie na dwóch poziomach. Rampa na pokładzie drugim ma szerokość 15 m co umożliwi na załadunek dwóch zestawów równocześnie - zaznaczył.

Stępkę pod budowę pierwszego promu ro-pax dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej położono w szczecińskiej stoczni 23 czerwca tego roku.

Według planów inwestycyjnych pierwsze prace związane z budową stocznia rozpocznie na przełomie 2017 i 2018 r. W 2019 r. jednostka będzie gotowa do zwodowania, a na początku 2020 r. do przekazana PŻB.

Polska Żegluga Bałtycka ma w swojej flocie cztery promy pasażersko-samochodowe: m/f Wawel wybudowany w 1980 r., m/v Baltivię z 1981 r., m/f Mazovię zbudowaną w 1996 r. oraz m/f Cracovię z 2002 r. Jednostki te pływają na trasach między portem w Gdańsku i szwedzką miejscowością Nynashamn, oraz Świnoujściem a szwedzkim portem Ystad.

