Kraków pozazdrościł stolicy metra

Kraków otrzyma ok. 5 mln zł dofinansowania z funduszy unijnych na opracowanie studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego. Dokument, w którym ma być oceniona zasadność budowy metra w Krakowie, powinien być gotowy na koniec 2019 r.

W poniedziałek władze miasta podpisały umowę na unijne dofinansowanie opracowania. Koszt całego przedsięwzięcia to 10 mln zł, z czego 50 proc. zagwarantuje Kraków jako wkład własny, a druga część zostanie sfinansowana ze środków UE. Ogłoszenie zamówienia publicznego przewidziano na koniec 2017 r., a planowany termin odebrania opracowania to koniec 2019.

W referendum - które zostało w 2014 r. zorganizowane równolegle z wyborami do Parlamentu Europejskiego - krakowianie odpowiadali na cztery pytania. Jedno z nich dotyczyło budowy metra i zyskało akceptację mieszkańców (55,11 proc. na tak).

W ramach prac specjalnego zespołu powołanego przez prezydenta Jacka Majchrowskiego do tej pory powstało „Studium rozwoju systemu transportu Miasta Krakowa, w tym budowy metra”. Obejmowało cały obszar miasta i zakładało różne warianty rozwoju sieci transportowej.

Jak wyjaśniło w poniedziałek biuro prasowe Urzędu Miasta Krakowa, podjęcie decyzji o budowie szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego wymaga opracowania dokumentacji o wyższym stopniu szczegółowości, niż ten dokument oraz uwzględniającego szczegółowe aspekty techniczne.

Dotyczą one m.in. warunków geologicznych, układu torowego, technologii wykonania tuneli szlakowych i stacji, zasilania trakcyjnego, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i naziemną, parametrów eksploatacyjnych taboru.

Dokument zostanie opracowany w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF), współfinansowanego przez Unię Europejską.

Według szacunków pierwsza linia metra o długości około 19 km, przebiegająca przez Nową Hutę, ścisłe centrum miasta do Bronowic miałaby kosztować od 8 do 12 mld zł. Koszty budowy miałyby zostać pokryte w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem firm zagranicznych, które zagwarantują część środków potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia. Druga część ma pochodzić ze środków europejskich.

SzSz(PAP)