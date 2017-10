Ruszyły potężne dopłaty dla rolników

W poniedziałek rozpoczęły się wypłaty zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za 2017 rok; szacowana kwota zaliczek to ok. 10 mld zł - poinformował minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel na konferencji prasowej w Białymstoku

Dzisiaj wypłacimy dla ok. 60 tys. rolników 372 mln zł i do końca listopada wszystkie zaliczki zostaną wypłacone - mówił minister Jurgiel.

Jak mówił, zaliczki stanowią 70 proc. należnej rolnikowi kwoty płatności (już wcześniej przedstawiciele resortu rolnictwa informowali, że Polska uzyskała zgodę na takie zaliczki ze względu na wystąpienie zjawisk klęskowych-PAP).

Jak podał, wnioski o płatności bezpośrednie złożyło blisko 1,35 mln rolników; w województwie podlaskim ponad 81 tys. (6 proc. wszystkich złożonych wniosków).

To dobra wiadomość dla rolników, ale i dla Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej, które były tak zmartwione tym, że nie będą rolnicy mieli tych zaliczek” - mówił Jurgiel. Od 13 lat, kiedy mamy Wspólną Politykę Rolną, Polskie Stronnictwo Ludowe, które zarządzało w większości rolnictwem, nigdy nie wypłaciło zaliczek w takiej wysokości, jak to realizuje Prawo i Sprawiedliwość - powiedział minister. Dodał, że w ubiegłym roku także zostały wypłacone 70-proc. zaliczki na poczet dopłat, czyli 10 mld zł. W sumie za 2016 r. do rolników trafiło prawie 15 mld zł.