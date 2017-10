BGK poręczy za Twoją firmę

W ramach BGK otworzony zostanie nowy system poręczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, realizowanych przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa. Projektem we wtorek ma się zająć rząd.

Nowelizacja ma na celu stworzenie ram prawnych dla realizacji projektów strategicznych, przewidzianych w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - wynika z uzasadnienia.

Dokument przygotowany przez ministra rozwoju i finansów zakłada, że wprowadzony ma zostać trwały, systemowy instrument wsparcia rozwoju MŚP przy wykorzystaniu poręczeń i gwarancji spłaty kredytów, oparty m.in. na Krajowym Funduszu Gwarancyjnym. KFG byłby utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju, oferta powszechnie dostępnych poręczeń i gwarancji dla MŚP z jednej strony uruchomi zasoby finansowe polskich firm i zmotywuje je do inwestowania, a z drugiej zwiększy efektywność wykorzystania środków unijnych - czytamy w uzasadnieniu.

Projekt jest nowelizacją ustawy o poręczeniach i gwarancjach z 1997 roku, w myśl której BGK udziela poręczeń i gwarancji w ramach programów rządowych, w szczególności na podstawie programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK”.

Najważniejszym komponentem programu gwarancyjnego BGK jest portfelowa linia gwarancyjna de minimis, w ramach której BGK udzielił od marca 2013 r. do dnia 31 lipca 2017 r. gwarancji na kwotę ok. 40,95 mld zł. Gwarancje te wygenerowały finansowanie kredytowe dla ponad 128 tys. MŚP na kwotę ok. 72,74 mld zł - głosi uzasadnienie.

Obecny projekt przewiduje, że zamiast gwarancji de minimis pojawiłby się system zapewniający przedsiębiorcom trwały, stabilny dostęp do preferencyjnych gwarancji. Oparty byłby na przepływach finansowych z KFG.

Z kolei zamiast budżetowego finansowania, stworzony byłby montaż finansowy środków uwolnionych z instrumentów finansowych programów operacyjnych szczebla centralnego obecnej i minionej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, środków realokowanych z kapitałów BGK oraz ewentualnej, dobrowolnej partycypacji interesariuszy w dowolnym przedziale czasowym, przy czym budżet pełniłby rolę wspomagającą- czytamy.

Wśród źródeł finansowania KFG byłyby zatem m.in.: zasilanie z kapitału BGK, zasilanie z instrumentów UE, opłaty prowizyjne oraz wpływy z tytułu odzyskanych kwot zapłaconych przez BGK, odsetki z tytułu oprocentowania środków KFG, dopłaty z budżetu państwa, darowizny, środki z tytułu zbycia akcji.

Jeśli chodzi o wydatki budżetu, to, jak wynika z uzasadnienia, łączne wydatki budżetowe w latach 2018-2028, wynikające z konieczności zasilania rachunku KFG mogą wynieś 2,2 mld zł, przy czym pierwsze wydatki mogłyby się pojawić dopiero w roku 2023.

Tak skonstruowany system zasilania KFG zapewnia stały dopływ środków, a budżet państwa zapewnia pełne wywiązywanie się BGK ze zobowiązań gwarancyjnych, również w przypadku, gdyby pozabudżetowe źródła finansowania okazały się niewystarczające - czytamy w uzasadnieniu.

