Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

Poniedziałkowa sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się wzrostami indeksów grupujących duże i średnie spółki, spadła natomiast wartość barometru małych spółek - sWIG 80. Wśród blue chipów największy wzrost zanotował KGHM.

Na zamknięciu poniedziałkowych notowań WIG 20 wzrósł o 0,25 proc. do 2.534,5 pkt., WIG poszedł w górę o 0,2 proc., mWIG 40 zyskał 0,24 proc., natomiast sWIG 80 znalazł się pod kreską (-0,4 proc.).

Obroty na warszawskim parkiecie okazały się relatywnie niskie, wyniosły bowiem 853 mln zł, z czego 641,5 mln zł wygenerowały blue chipy.

Rosnące ceny miedzi pociągnęły w górę kurs KGHM, lidera poniedziałkowych wzrostów (+4,4 proc.). Miedź na nowojorskiej giełdzie COMEX podrożała w poniedziałek o 3,5 proc.

Drugim wzrostem wśród blue chipów może pochwalić się mBank (+2,3 proc.).

Kurs PGNiG zwyżkował na zamknięciu o 1,5 proc., 6,94 zł za akcję. Spółka zawarła umowy na świadczenie usługi biletowej, utrzymywania zapasów gazu, z jedenastoma firmami importującymi gaz do Polski. Umowy weszły w życie 1 października 2017 r.

Trigon DM rozpoczął wydawanie rekomendacji dla PGNiG od zalecenia „sprzedaj”, ustalając cenę docelową na poziomie 6,2 zł na akcję.

Podczas poniedziałkowej sesji na rynek spłynęło jeszcze kilka rekomendacji dla blue chipów.

Wood & Company, w raporcie z 9 października, podtrzymał rekomendację „trzymaj” dla Orlenu, podwyższając cenę docelową dla akcji spółki do 124,4 zł z 83,6 zł. Wood & Company podtrzymał rekomendację „trzymaj” dla Lotosu, podwyższając cenę docelową akcji spółki do 66,5 zł z 44,7 zł. Wycena Orlenu spadła o 0,8 proc. do 131 zł, natomiast kurs Lotosu poszedł w górę o 0,7 proc., do 66,05 zł.

Analitycy DM BZ WBK obniżyli rekomendację dla akcji LPP do „sprzedaj” z „kupuj”, obniżając jednocześnie cenę docelową do 7.433 zł z 8.439 zł wcześniej. Kurs spółki zanotował 0,6-proc. zwyżkę.

Na 0,9-proc. plusie sesję zakończyła PGE. Spółka podała w komunikacie prasowym, że PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat, które powstaną w sieci przesyłowej w 2018 roku. Wartość kontraktu wynosi 310 mln zł.

Na szerokim rynku, Mex Polska podał w komunikacie, że podpisał list intencyjny, na mocy którego ma wyłączność na rozmowy w sprawie przejęcia co najmniej 51 proc. udziałów w spółce Bobby Burger. Kurs spółki wzrósł o 0,2 proc.

LC Corp (+0,7 proc.) poinformował natomiast, że rozpoczął przedsprzedaż 251 mieszkań w ramach I etapu Osiedla Kamienna we Wrocławiu.

Około godz. 17.15 wzrosty notują również zachodnioeuropejskie indeksy. DAX zwyżkuje o 0,15 proc., FTSE i CAC idą w górę kolejno o 0,3 proc. i 0,2 proc.

PAP Biznes, MW