Polskie firmy podbijają świat

Coraz więcej firm dostrzega potencjał zagranicznych rynków zbytu, pisze Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP, w „Polskim Kompasie 2017”.

LEAD: Dzięki wsparciu ze strony banków oraz Ministerstwa Rozwoju, które przygotowało nowoczesny system rozwoju eksportu, polskim firmom łatwiej odnieść zagraniczny sukces, pisze Zbigniew Jagiełło, prezes PKO Banku Polskiego, w „Polskim Kompasie 2017”.

Według niego, wiele polskich przedsiębiorstw jest ukierunkowanych na eksplorowanie rynków międzynarodowych. - Po 27 latach od transformacji gospodarczej mamy już nie tylko pokaźną liczbę firm zdolnych do zdobywania zagranicznych rynków, w szybkim tempie także rośnie wśród nich wiedza o tym, jak odnieść sukces. Dzięki temu wartość polskiego eksportu jest dziś ponadtrzykrotnie większa niż wtedy, gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, a rok 2017 prawdopodobnie zakończy się rekordowym wzrostem eksportu: do niemal 200 mld euro – pisze Zbigniew Jagiełło. Przypomina, że zmieniają się kierunki ekspansji polskich firm - najbardziej oczywistym jest UE, jednak coraz częściej przedsiębiorcy przekonują się, że większe korzyści może przynieść wejście na rynki egzotyczne i bardziej wymagające, jak np. azjatycki czy afrykański.

Zbigniew Jagiełło twierdzi, że krajowe firmy coraz częściej opierają swoje strategie na takich motorach wzrostu jak innowacyjność, która niedługo powinna się stać jedną z naszych czołowych przewag. - Kluczowym jest budowanie stabilnego otoczenia biznesowego dla przedsiębiorstw z aspiracjami zagranicznymi, które realizują nowoczesne projekty – pisze prezes PKO BP. Według niego, umiędzynarodowieniu polskiego biznesu sprzyjają działania takie jak przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju nowoczesny system wspierania eksportu. Pomocne są również misje gospodarcze organizowane m.in. przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Ministerstwem Rozwoju oraz ambasadami i izbami handlowymi poszczególnych państw, które tworzą świetne warunki do budowania relacji biznesowych z zagranicznymi przedsiębiorstwami.

Także banki wychodzą naprzeciw potrzebom polskich firm. PKO Bank Polski pomaga im rosnąć już nie tylko na rynku krajowym, lecz podąża za nimi również wszędzie tam, gdzie potrzebują wsparcia banku – pisze Zbigniew Jagiełło w Polskim Kompasie.

„Polski Kompas 2017” do pobrania gratis na stronie www.gb.pl po zalogowaniu się do serwisu oraz w aplikacji „Gazety Bankowej” w AppStore i Google Play, dostępnych na urządzeniach mobilnych z iOS i Android.