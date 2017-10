Ilu Polaków byłoby gotowych wyłudzić ubezpieczenie?

15 proc. osób zaakceptowałoby oszukańcze zachowania wobec firm ubezpieczeniowych - informuje Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor powołując się na badania Moralność Finansowa Polaków 2017.

Z danych najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń na temat przestępstw ubezpieczeniowych wynika, że klienci chcieli wyłudzić w 2016 r. prawie 226 mln zł, o ponad 34 mln zł więcej niż rok wcześniej - napisano w komunikacie prasowym BIG InfoMonitor, w którego rejestrach znajduje się obecnie 88,5 tys. dłużników wpisanych z powodu nieopłaconych rat ubezpieczeń, czy też roszczeń.

Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika także, że w minionym roku doszło do 10 tys. 515 wyłudzeń i prób wyłudzeń ubezpieczeń - podano w komunikacie.

Jak poinformowano, zdecydowana większość wyłudzeń dotyczy ubezpieczeń majątkowych – głównie komunikacyjnych, a ”średnia wartość przestępstwa w tej kategorii wyniosła około 22 tys. zł”. Według komunikatu, w ubezpieczeniach życiowych większość stanowią wyłudzenia oparte na pozorowaniu zgonu i w roku 2016 udział tej metody osiągnął 80 proc. całej kwoty wyłudzeń w tej kategorii ubezpieczeń. Przeciętna kwota wyłudzenia - napisano - „z tytułu zgonu z powodu nieszczęśliwych wypadków wynosi blisko 35 tys. zł, podobnie jak z klasycznych polis na życie”.

Komunikat podaje - powołując się na badanie Moralność Finansowa Polaków - że instytucje finansowe, państwo czy też inne osoby mają powody do obaw i powinny zachować ostrożność w relacjach z klientami, ponieważ co piąty jest gotów zaakceptować nieetyczne zachowania finansowe (prawie 22 proc.).

Jak wynika z badań KPF - podaje komunikat - największą skłonność do naciągania ubezpieczycieli mają osoby młode między 18 a 29 rokiem życia, a najmniejszą najstarsze. „Wyższej podatności na zawyżanie wartości poniesionych szkód sprzyjają również niskie dochody, jest skłonność do oszustw jest też odwrotnie proporcjonalna do wykształcenia. Wiek i wykształcenie tracą jednak na znaczeniu, gdy pojawiają się problemy ze spłatą rat kredytów lub pożyczek. Wówczas otwartość na nieetyczne zachowania idzie mocno w górę, odsetek skłonnych zaakceptować zawyżenie odszkodowania z przeciętnych 15 proc. wzrasta o połowę - napisano w komunikacie.

Jak poinformowano, badanie Moralność Finansowa Polaków 2017 r. zostało przeprowadzone na zlecenie Konferencji Finansowych Przedsiębiorstw (KPF) w Polsce, a wykonała je firma Pactor na ogólnopolskiej, reprezentatywnej 1000-osobowej próbie Polaków w wieku powyżej 18 lat, w kwietniu 2017 r.

PAP, MS