KNF grozi bankowi: Jeśli nie wykonacie zaleceń, to…

Komisja Nadzoru Finansowego nie rozważa obecnie możliwości zmiany stanowiska z sierpnia br., w tym dalszego powstrzymania się od zastosowania sankcji po terminie 15 maja 2018 r. w przypadku, gdy Raiffeisen Bank International AG nie wprowadzi akcji Raiffeisen Bank Polska do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Komisja w komunikacie z dnia 1 sierpnia 2017 r. zwróciła uwagę na przewidziane w ustawie prawo bankowe sankcje za niewykonanie zobowiązań. Wskazała jednocześnie, że natychmiastowe zastosowanie sankcji (w postaci zakazu wykonywania prawa głosu i nakazu sprzedaży akcji) mogłoby osłabić efektywność procesu realizacji pierwszej oferty publicznej RBPL, dlatego KNF zadeklarowała powstrzymanie się od wszczęcia stosownych postępowań administracyjnych prowadzących do zastosowania sankcji, o ile RBI wprowadzi akcje Raiffeisen Bank Polska do obrotu na GPW z zapewnieniem ich faktycznej płynności na poziomie 15 proc. lub wyższym w terminie nie później niż do dnia 15 maja 2018 r., podejmując realne działania mające na celu poprawę atrakcyjności oferty publicznej akcji RBPL - czytamy w komunikacie.