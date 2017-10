Energa znowu wspiera najmłodszych

Marek Citko, Krzysztof Ignaczak, Krzysztof Golonka i Bartosz Ignacik, to ambasadorzy Drużyny Energii - nowego, wspólnego projektu polskiego giganta energetycznego Energi i amerykańskiego koncernu produkująco obuwie i odzież sportową – New Balance

Drużyna Energii to unikalny projekt sportowo-edukacyjny, łączący aktywność fizyczną z aktywnością online. Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, którzy ukończyli trzynaście lat i nie boją się sportowych wyzwań.

Prezes Energi Daniel Obajtek od samego początku swej pracy dla energetycznego giganta podkreślał, że jego firma chce i będzie stawiać na dzieci i młodzież – przede wszystkim z mniejszych miejscowości, gdzie często brakuje ciekawych alternatyw do spędzania wolnego czasu.

Jedną z nich ma być właśnie wspólny projekt Energi i New Balance. Dzięki niemu dzieciaki nie tylko będą mieć możliwość rozwijania się pod okiem wspaniałych trenerów, ale dostaną szanse na wygranie sprzętu sportowego dla siebie i wyposażenia dla swoich szkół. Podstawową ideą jest udowodnienie, że technologia może być naszym sprzymierzeńcem, a nie wrogiem, w walce o zdrowie i rozwój dzieci.

Program ma zachęcić uczniów od odejścia od komputerów i zdrowej sportowej rywalizacji „w realu”. Pierwsza edycja Drużyny Energii obejmie zmagania piłkarskie oraz siatkarskie. Uczestnicy turnieju przez pięć miesięcy, od grudnia do kwietnia, będą zachęcani do podejmowania sportowych wyzwań i zmiany swoich nawyków – także żywieniowych.

Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych z całej Polski. Nauczyciel lub dyrektor zgłasza szkołę do Drużyny Energii, wypełniając formularz na stronie DruzynaEnergii.pl. Uczniowie nagrywają maksymalnie 120-sekundowy materiał wideo, w którym pokazują sportowy charakter swojej szkoły.

100 szkół z najciekawszymi zgłoszeniami otrzyma zestawy strojów sportowych New Balance i dołączy do Drużyny Energii Wszystkie stroje zostaną rozdysponowane do końca listopada 2017 r. Raz w tygodniu na stronie internetowej www.DruzynaEnergii.pl. Ambasadorzy będą publikować film ze specjalnie przygotowanymi ćwiczeniami dla uczniów.

Za każdy film, w którym uczniowie powtórzą trening mistrzów, szkoła otrzyma punkty, a najbardziej aktywne placówki – zostaną finalistami projektu. Do szkół finalistów w każdym miesiącu przyjedzie drużyna ambasadorów i przeprowadzi wyjątkowy konkurs; punktowana będzie precyzja, powtarzalność i technika. Reprezentacje trzech najlepszych szkół zmierzą się w bezpośredniej rywalizacji o miano najlepszej DRUŻYNY ENERGII.

W każdym miesiącu jury wybierze najbardziej zaangażowaną szkołę, do której przyjedzie drużyna ambasadorów i przeprowadzi pełen wyzwań sportowy turniej, sprawdzający umiejętności młodych zawodników.