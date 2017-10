ARP przebada Stocznie Gdańsk

Agencja Rozwoju Przemysłu przeprowadzi due diligence Stoczni Gdańśk i GSG Towers. ARP podpisała w tej sprawie list intencyjny z Gdańsk Shipyard Group.

Zarządowi ARP zależy na szybkim, ale także na trwałym uporządkowaniu sytuacji finansowej obu spółek, w których ARP nie jest podmiotem sprawującym kontrolę operacyjną. Celem podjętych działań jest m.in. umożliwienie długoterminowego rozwoju Stoczni Gdańsk, co jest zbieżne z rządowymi planami odbudowy przemysłu stoczniowego.

W związku z tym zarząd ARP przedstawił w lipcu br. spółce GSG kilka scenariuszy rozwiązania narastających problemów Stoczni Gdańsk i GSG Towers. Przełom w rozmowach między stronami nastąpił kilka dni temu, kiedy z inicjatywy p. Marcina Chludzińskiego, prezesa ARP doszło do spotkania z p. Sierhijem Tarutą, ukraińskim inwestorem kontrolującym GSG.

Podpisany list intencyjny określa m.in. warunki procesu due diligence, który ma być przeprowadzony w Stoczni Gdańsk i GSG Towers przed podjęciem decyzji biznesowych dotyczących ich zasad funkcjonowania oraz formy działalności w przyszłości. Badanie powinno zostać zakończone do końca roku.

Ostateczne propozycje dotyczące Stoczni Gdańsk i GSG Towers zostaną przedstawione przez ARP po przeprowadzeniu procesu due diligence spółek. Jednocześnie ARP mając na uwadze dobro negocjacji, a także zawartą ze stroną ukraińską w lipcu br. umowę o poufności nie udziela informacji na temat prowadzonych rozmów.

Stocznia Gdańsk została sprywatyzowana w 2007 r. Aktualnie ok. 81 procent akcji Stoczni Gdańsk należy do spółek kontrolowanych przez Sierhija Tarutę. Pozostałe 18,9 procent akcji posiada ARP. W spółce GSG Towers, ARP i GSG mają po 50 procent udziałów, ale GSG sprawuje kontrolę operacyjną posiadając uprawnienia do wskazywania większości członków zarządu.