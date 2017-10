Polska i Turcja powinny podwoić obroty handlowe

Gospodarki Turcji i Polski mają potencjał, by podwoić wzajemne obroty handlowe do poziomu rzędu 10 mld euro rocznie - zgodnie mówili prezydenci Recep Tayyip Erdogan i Andrzej Duda w Warszawie.

Andrzej Duda przypomniał, że wzajemna wymiana handlowa od lat wykazuje stałą dynamikę wzrostu, a w 2016 r. obroty wyniosły 5,6 mld euro, z czego na eksport i import przypadło po 2,8 mld euro.

Wymiana jest zatem bardzo wyrównana, co świadczy o dobrym, wzajemnym rozpoznaniu rynków. W strukturze dominują wyroby przemysłu metalurgicznego i elektromaszynowego. Potencjał wzajemnych obrotów, co podkreślaliśmy dzisiaj z panem prezydentem wielokrotnie, jest jednak znacznie wyższy, rzędu, jak szacujemy, co najmniej 10 mld euro rocznie – powiedział prezydent Andrzej Duda.