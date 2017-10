Auta na gaz ziemny opanują drogi?

Zalety stosowania gazu ziemnego jako alternatywy dla tradycyjnych paliw samochodowych poznać można na wystawie „Strefa metanu”, zorganizowanej na targach ochrony środowiska Pol-Eco System w Poznaniu. W Polsce jest 3,5 tys. użytkowników takich aut.

Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Pol-Eco System rozpoczęły się we wtorek. Na ekspozycji w jednej z hal targowych zaprezentowano pojazdy zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG, skroplonym gazem ziemnym LNG, jak również urządzenia służące do tankowania takich pojazdów.

Jak podkreślił w imieniu organizatorów ekspozycji Bartłomiej Kamiński, prezes zarządu fundacji Green Fuel, gaz ziemny jest tanią, bezpieczną i ekologiczną alternatywą dla drogich paliw tradycyjnych. Dodał, że cena pojazdu na gaz ziemny jest zbliżona do ceny auta z napędem tradycyjnym.

„Nasze paliwo jest paliwem pomostowym między obecnymi paliwami a wodorem. Gaz ziemny stanowi świetną alternatywę dla dotychczas stosowanych paliw ropopochodnych, w tym także gazu LPG. To paliwo bezpieczne: w przypadku rozszczelnienia, wypadku nie rozlewa się, tylko ucieka w górę. W stosunku do aut z napędem Diesla możemy uzyskać oszczędności sięgające 36 proc. Dzięki temu, że paliwo jest czyste, nie niszczy silnika - oszczędzamy na eksploatacji pojazdu” - powiedział.

Według Kamińskiego, dodatkową zachętą dla osób rozważających nabycie auta napędzanego gazem ziemnym powinno być planowane przez rząd zniesienie akcyzy na CNG.

Na wystawie chętni zobaczyć mogą wyprodukowane w polskich fabrykach Lancię i VW Caddy z fabryczną instalacją na gaz ziemny, oraz ciężarówkę Iveco Stralis zasilaną LNG.

„Umieszczone w ciężarówce dwa zbiorniki pozwalają jej przejechać 1,5 tys. km. Lancia w mieście przejedzie ok. 250 km, w trasie 400 km. VW Caddy na gaz ziemny ma zasięg do 600 km. Ze spalania powstaje tylko para wodna i CO2 - to jest czyste paliwo” - podkreślił organizator wystawy.

Bartłomiej Kamiński przyznał, że obecnie w Polsce jest 25 ogólnodostępnych stacji umożliwiających tankowanie gazem ziemnym. W Niemczech jest około tysiąca stacji dla 80 tys. samochodów.

„Jednak nasze paliwo można tankować w domu czy w firmie za pomocą instalacji podłączonej do sieci gazowej. Warto pamiętać, że auta na gaz ziemny nie są dobrym rozwiązaniem dla przedstawicieli handlowych w ciągłej trasie. To raczej napęd dla firm działających na rynku lokalnym, dla taksówek, firm komunalnych czy rodzin jeżdżących po okolicy” - powiedział.

Tegoroczna edycja targów Pol-Eco System odbywa się pod hasłem: „Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody”. Swoją ofertę prezentuje ponad 300 firm i instytucji z branży ochrony środowiska. Poza wystawcami z kraju są to też firmy m.in. z Czech, Finlandii, Belgii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch.