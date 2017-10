18 mld od Sorosa: Zobacz kto otrzymał pieniądze

Finansista i miliarder George Soros przekazał w ostatnich latach niemal 18 mld dol. stworzonym przez siebie Fundacjom Społeczeństwa Otwartego (Open Society Foundations) - podał we wtorek „Wall Street Journal”. Środki te pochodziły z jego prywatnego majątku.

Osobista fortuna 87-letniego Sorosa została oszacowana we wtorek przez pismo „Forbes” na ok. 23 mld dolarów USA.

Dzięki ostatnim subwencjom George’a Sorosa Fundacje Społeczeństwa Otwartego stały się jedną z najbogatszych organizacji charytatywnych w Stanach Zjednoczonych i na świecie. Wyprzedza je jedynie fundacja Billa i Melindy Gatesów (dane za rok 2014 z National Philanthropic Trust).

Budżet Open Society Foundations wynosi w 2017 r. 941 mln dolarów.

Przedstawiciele fundacji powiedzieli dziennikowi „Wall Street Journal”, że ostatnie posunięcie miliardera - polegające na przesunięciu aktywów z firmy inwestycyjnej Sorosa na rzecz finansowanych przez niego instytucji charytatywnych - „zmienia całkowicie system funkcjonowania całości”.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez „WSJ” Soros Fund Management będzie teraz się dzielił wpływami z fundacjami Open Society. Miliarderowi, który powołał niedawno na stanowisko szefa Fundacji Społeczeństwa Otwartego Patricka Gasparda, związanego wcześniej z Krajowym Komitetem Partii Demokratycznej w USA, zależy, by stworzone przez niego struktury „przeżyły go” i działały sprawnie również po jego śmierci.

Na obecnym etapie została powołana rada powiernicza, na której czele stanął sam George Soros. Dotychczasowy system zarządzania został zmieniony. Dyrektorka ds. inwestycji w Soros Fund Management, Dawn Fitzpatrick, ma być podporządkowana nie samemu Sorosowi, jak było wcześniej, ale radzie powierniczej. Fitzpatrick - jak pisze „Wall Street Journal”, ma być „mniej traderem, a bardziej kimś, kto alokuje kapitał w różne wewnętrzne i zewnętrzne aktywa”.

Osoby znające sprawę powiedziały „Wall Street Journal”, że pieniądze przekazane fundacji nie będą już używane przez miliardera do inwestycji i gry na giełdzie.

„To jest nieprzerwany proces przekształcania funduszu inwestycyjnego (hedge fund) w kapitałowe wsparcie fundacji w perspektywie długoterminowej” - wskazał w wypowiedzi dla „WSJ” przedstawiciel Fundacji Społeczeństwa Otwartego, Bill Ford.

Open Society Foundations zostały powołane dla promocji w skali globalnej zasad „otwartego społeczeństwa”. Nazwa fundacji pochodzi od książki Karla R. Poppera „Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie”. George Soros był jego uczniem. Fundacje Społeczeństwa Otwartego dysponują siecią ponad czterdziestu połączonych fundacji i biur na całym świecie, w siedmoiu regionach i dziesięciu globalnych strukturach tematycznych. Zajmują się m.in. finansowaniem pomocy dla uchodźców, a także programami związanymi ze zdrowiem publicznym.

„WSJ” zauważa, że zaangażowanie Fundacji Społeczeństwa Otwartego we wspieranie migrantów z Bliskiego Wschodu i nawoływanie do przyjęcia ich przez kraje europejskie, nie wszędzie się podoba. Zaangażowanie Sorosa „rozzłościło narodowe rządy, takie, jak ten na Węgrzech” - pisze „WSJ”. Politycy w Macedonii, Polsce i w innych krajach europejskich nie kryją swego krytycznego nastawienia do finansowania przez Sorosa działań wpływających na politykę wewnętrzną w ich krajach.

W USA Soros jest hojnym darczyńcą Partii Demokratycznej, a jego fundacje skupiły się wysiłkach dążących do zmiany polityki imigracyjnej USA, systemu sprawiedliwości i więzień oraz finansowały programy wsparcia dla młodych Latynosów i Afroamerykanów. Wspierają one też działalność ruchu „Black Lives Matter” („Życie czarnoskórych jest ważne”).

George Soros urodził się na Węgrzech, następnie wyemigrował po drugiej wojnie światowej do Wielkiej Brytanii, tam studiował filozofię i został „traderem” na giełdzie papierów wartościowych. Następnie przeniósł się do USA, gdzie w roku 1969 założył firmę Soros Fund Management. (PAP)