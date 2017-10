Dziś wyniki produkcji i sprzedaży

Dzis o godz. 14:00 Główny Urząd Statystyczny (GUS) poda nowe dane, m.in. o produkcji i PPI za wrzesień br oraz za sprzedaż detaliczną. Analitycy spodziewają się spowolnienia, ale nadal dużej dynamiki produkcji oraz nieznacznego wzrostu sprzedaży.

Produkcja przemysłowa

Wzrost produkcji przemysłowej wyraźnie spowolnił we wrześniu wobec poprzedniego miesiąca (r/r). Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, produkcja wzrosła w ostatnim miesiącu średnio o 5,4% r/r. Inflacja cen producentów (PPI) przyspieszyła jedynie nieznacznie - analitycy spodziewają się inflacji PPI na poziomie ok. 3,1% r/r.

Osiemnastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacuje, że produkcja sprzedana przemysłu odnotowała od 1,5% do 8,4% wzrostu r/r przy średniej w wysokości 5,43% wzrostu r/r w sierpniu (wobec wzrostu o 8,8% r/r w sierpniu br.). Według ekonomistów, produkcja budowlana w ubiegłym miesiącu odnotowała wzrost średnio o 19,55% (prognozy od 16,6% do 24,8% wzrostu r/r) wobec wzrostu o 23,5% r/r w sierpniu br.

Analitycy spodziewają się, że w przypadku cen producentów we wrześniu 2017 r. odnotowaliśmy od 2,3% r/r do 3,4% r/r wzrostu, przy średniej na poziomie 3,05% r/r (wobec wzrostu o 3% r/r w sierpniu br.).

Sprzedaż detaliczna

Zdaniem ankietowanych przez ISBnews analityków, wzrost sprzedaży detalicznej we wrześniu nieznacznie przyspieszył - do ok. 7,7% r/r (wobec 7,6% r/r wzrostu w sierpniu 2017 r.).

Prognozy 17 analityków ankietowanych przez ISBnews wahają się od 6,6% do 8,4% wzrostu, przy średniej na poziomie 7,7% wzrostu.

ISBnews, MW